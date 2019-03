Det här är vad som gäller när Mälarbron stängs av i helgen

Anmäl text- och faktafel

Som LT berättat tidigare kommer Mälarbron att vara avstängd under helgen 23–24 mars. Klockan 7.00 på lördagen fram till klockan 19.00 på söndagen kommer bron att vara helt stängd för all trafik. Även sjöfarten stoppas från att passera under bron under dessa tider.

Under dessa två dygn kommer biltrafiken ledas om till Saltsjöbron och gång- och cykeltrafikanter kommer att hänvisas till Slussbron.

Trafik som passerar korsningen Turingegatan–Oxbacksleden och ska över till östra sidan kommer att mötas av skyltar som hänvisar till Nyköpingsvägen upp till Granpark och sedan via Verkstadsvägen och Saltsjöbron upp till Erik Dahlbergs väg.

Själva avspärrningen blir vid korsningen Turingegatan–Nygatan på västra sidan och på andra sidan bron är det helt avspärrat vid korsningen Stockholmsvägen–Polhemsgatan. Vid korsningen ovanför (Birkavägen–Stockholmsvägen) kommer det högra körfältet att spärras av i riktning mot bron

Busstrafiken kommer att påverkas ganska ordentligt under dessa dagar. SL/Nobina kommer att lägga om busstrafiken med omlagda körvägar och indragna hållplatser.

De påverkade busslinjerna är: Linje 748, 751, 753, 758, 783, 791 (Keolis), 797, 978 och 979. En tillfällig ringlinje med nummer 757 inrättas och går Östertälje station-Bellmansvägen-Södertälje sjukhus-Sveagatan-Morabergs trafikplats-Fornhöjden norra-Östertälje station (endast i denna riktning). Linje 761 går Ritorp-Östertälje station och omvänt.

Gå in på sl.se och klicka på ”Buss” samt ”Kommande störningar” så finns det mer utförlig information om hur busstrafiken påverkas under helgen.

Orsaken till att bron stängs av är densamma som senast bron stängdes av: För att skydda brofundamenten från påkörning ska de befintliga ledverken av trä under Mälarbron ersättas av sex stycken nya i stål. Anledningen till att bron den här gången måste stängas av helt är enligt Sjöfartsverket att det här arbetet kräver en större pråm och ovanpå den en cirka 24 meter hög pålningskran. Bägge broklaffarna måste därför ställas i öppet läge.