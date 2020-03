Cecilia utgår från det engelska uttrycket för att ge annan bild av skogen

Det är inte första gången bildkonstnären Cecilia Lindborg ställer ut på Kretsen. Hon har tidigare haft två separatutställningar på samma galleri och denna tredje kommer att ha skogen som tema.

– Utställning ”In i skogen” handlar inte bara om skogen som en skön och avkopplande plats att vara på, utan också om att vi människor har en tendens att projicera vår djupaste rädsla på skogen. I dess former kan vi tycka oss se skrämmande levande varelser, säger konstnären och berättar att hon på Kretsen kommer att visa stora och mindre kolteckningar samt lite grafik.

Inspiration till utställningen har hon hämtat från det gamla engelska uttrycket ”to be out of the woods” som betyder att vara i säkerhet, utom fara.

– Uttrycket utgår alltså från att skogen är en farlig plats och jag vill ta med besökaren/betraktaren med ”In i skogen” för att se de farligheter och sällsamheter som lurar där, säger hon.

Cecilia Lindborg kommer ursprungligen från Lund, men flyttade till Stockholm för att gå i konstskolor och blev sedan kvar där i 25 år. Sedan fem år tillbaka bor hon i Rönninge.

– Som konstnär arbetar jag mest med bilder i olika tekniker som måleri, teckning, collage med mera och jag utgår generellt från olika teman i mitt arbete, säger hon.

Utställningen på Kretsen pågår från 7 till 29 mars.