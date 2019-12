Carlinges orkester öppnar sista kalenderluckan: ”Vi gör musik för folk som är 65 plus”

Berätta om Carlinges orkester!

– Jag och Håkan Sandh, som tidigare var rektor för kulturskolan i Södertälje, har spelat ihop i många år. Vi spelar båda två akustisk gitarr och sjunger och nu när vi båda är pensionärer spelar vi ganska mycket ihop, bland annat på serviceboendet Bergvik och på kyrkans dagverksamhet i Brunnsäng. Vi skriver så gott som alltid egen musik och gör musik för folk som är 65 plus. Det skrivs så mycket fin musik om ung kärlek, hjärta och smärta, men nästan ingenting om äldres känsloliv. Det är låtar i vistradition och som ofta har en lite ironisk vinkling.

Vad händer under lucköppningen?

– Vi kommer att koncentrera oss mycket på musiken, det blir mer musik och mindre tal och vi kommer att sjunga en del om utanförskap.

Du var ju kulturchef i Södertälje under några år med början i slutet av 90-talet. Med lite perspektiv, vad tycker du om Södertäljes kulturliv i dag?

– Det är egentligen bara en sak och det är att man inte bör spara in så mycket på kulturen för det är otroligt lite pengar i sammanhanget. Lite grann måste kulturen få kosta, det är alldeles för lätt att pruta på just den. Nu ska ju 1800-talsveckan på Torekällberget tas bort men jag är helt övertygad om att kommunen kan ha råd att ha kvar den, det är väldigt lite pengar i en budget.

Vad har du för relation till julen?

– Vi brukar inte fira så mycket egentligen, jag tycker att julen framför allt är ett tillfälle att rå om varandra, ett budskap vi vill framföra i Carlinges orkester.

Din bästa julsång då?

– Jag gillar ”Mer jul” med Adolphson & Falk, den har glimten i ögat. Och så gillar jag The Pogues underbara ”Fairytale of New York”.