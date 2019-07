Carina Sigurdsson Löpp: Vilken dag som helst är jag självförsörjande på citroner

Mitt första citronträd köpte jag sommaren 1997. Då hade jag läst att den som för in ett citronträd i sitt hem samtidigt för in evig passion i sitt liv. Well... det gick så där.. trädet tvärdog och det skulle dröja nästan 20 år innan passionen slog till och jag träffade min man..

Nu har jag gjort ett nytt försök. För drömmen har liksom alltid levt kvar. Ja, inte om evig passion, där har jag nog insett att ett helt vanligt Svenssonliv med toppar och dalar duger gott. Men drömmen om ett blommande, levande citronträd som bär frukt som mognar och kan ätas, lever i allra högsta grad.

Kanske är det googles förtjänst. Förra gången slog jag upp citronträd i en gammal uppslagsbok och blev inte så mycket klokare av det. I dag är det lättare. Googla citronträd och skötsel själv får du ser. 8840 träffar. Bara så där.

Så nu står det där på min veranda. Med en stor grön frukt som jag hoppas ska bli gul av solen. Redan några dagar efter att jag köpte det i början av maj blommade det, tre ljuvligt doftande, vackra, vita blommor. Då var det ju som ni minns svinkallt ute så jag googlade och pollinerade själv med en liten pensel. Resultatet är något oklart men nu när jag ställt ut det blommar det igen. Och på nytt är det tre små ljuvliga blommor som tittat fram. Och nu tänker jag att naturen får hjälpa till för jag har sett såväl bin som getingar och humlor, nyfiket surra vid trädet. Citronen är ju speciellt eftersom det blommar och ger frukt samtidigt. Nu föreställer jag mig en enorm skörd och att jag i fortsättningen kommer att var helt självförsörjande på citroner gula. Mandelmann släng dig i väggen liksom.

Exakt när citroner började odlas och användas vet man inte med säkerhet, men man antar att det var någon gång mellan 500 före Kristus och 1000-talet efter Kristus. Första gången citronen omskrevs var på 1000-talet. Då var de inte så mycket smakhöjare som medicin. Citron är som bekant antiseptisk och man använde citroner bland annat för att behandla infektioner. Det sägs också lindra solsveda, ta bort tandvärk, sänka feber och motverka celluliter. Det sistnämnda tror jag dock inte ett skvatt på, så många citroner som jag tryckte i mig borde jag vara len som en barnrumpa.

Men gott är det definitivt. Lemonad, citronmarängpaj, kalv med citronsås, citronmarinerade jordgubbar, jag kan göra listan precis hur lång som helst. Din favorit? Mejla mig receptet vet jag. Och gärna tips på hur du fick ditt träd att överleva.