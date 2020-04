C-sam om långa avbrottet:"Osannolikt fel"

Under måndagen försvann internet och telefoni för Södertäljebor som har C-sam som internetleverantör.

Bolagets växel påverkades också av problemen och går fortfarande inte att nå.

Bolaget, som har C-Sam har runt 10 000-15 000 abonnenter i Södertälje/Järna, lämnade länge mycket knapphändigt med information. Den som försökte ringa möttes av information om att problemen berodde på ett större fel som berörde hela Stockholmområdet, och att det skulle vara åtgärdat inom kort.

Under tisdagsmorgonen kom dock ny information på bolagets facebooksida.

"Arbetet med detta driftavbrott har fortsatt under natten och fortsätter nu under dagen. En viktig kopplingspunkt i nätet har blivit påverkat av ett osannolikt fel, trots utbyggd redundans. Vi jobbar nu hårt för att få tag i reservdelar samtidigt som vi jobbar på att flytta över de kvarstående drabbade kunder till vår fungerande infrastruktur. Vi vet om omfattningen av problemet och hanterar det med högsta prioritet. Vi på C-Sam ber om ursäkt för avbrottet och speciellt under rådande tider", skrev man där.

Den som försöker nå bolaget via telefon möttes dock fortfarande vid elvatiden på tisdagsförmiddagen av beskedet om ett större problem i Stockholmsområdet.