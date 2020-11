Butiksinnehavaren chockad efter dramat i Hölö – berättar om rånet: ”Var ute efter telefoner”

Vid 16-tiden på måndagseftermiddagen rånades en butik i Hölö av minst två maskerade män. Polisen letade fortfarande på kvällen efter gärningsmännen.

Den drabbade butiksinnehavaren, som vill vara anonym i LT:s artikel, berättar om dramat som började med att två rånare rusade in.

– Strax efter klockan 16 kom det in två maskerade killar med moraknivar, de var ute efter telefoner helt klart, det var de som de siktade mot. Så fort de kom in så började de skrika ”Paket! Lägg in i säcken!” Den där! Den där!” De visste utseendet på telefonpaketen på ett ungefär. Sedan kom en kund in och de drog in honom också i butiken. Och så fick han plocka också åt dem. De var helt inriktade på dyra telefoner. Efter Black Friday så var det mycket på hyllorna. De nämnde inte pengar en enda gång. De tog lite tobak men det känns som att det var på köpet, bara, berättar butiksinnehavaren.

Hur mycket fick de med sig?

– Jag skulle tro att de fick med sig 20–25 paket. Sedan om alla innehåller telefoner, det tror jag inte. Men vi måste inventera för att se vad som är borta.

Hur skulle du beskriva gärningsmännen?

– De var i 20-årsåldern, de var maskerade med luvor från tröjan som de drog åt så att deras ansikten inte syntes. De talade svenska med Mellanöstern-brytning. De hotade mig och den här kunden som de tvingade in. De viftade med moraknivar mot oss, det var inne två eller tre gånger för att plocka åt sig mer.

Butiksinnehavaren hann se en skymt av flyktbilen.

– Det var en vit BMW med finska skyltar.

Hann du se registreringsnumret?

– Jag hann se några bokstäver, de har jag gett polisen. Polisen har hållit förhör med mig och skrivit ner allt.

Han larmade polisen så fort rånarna lämnat.

– Jag var så chockad att jag först ringde 911, sen kom jag på att det var 112. Sedan kom de både uniformerad polis och utredare, tror jag.

Hur upplevde du allt det här?

– Jag är i chock fortfarande, jag upplever det här som en film, har det hänt eller har det inte hänt?

Har du varit med om något liknande förut?

– Aldrig, jag har stått här i 18 år. Och vi har hållit på med paket i alla år men i år är det den här pandemin och på grund av den så har paketen ökat lavinartat. Och så var det Black Friday.

Hur länge var rånarna inne i din butik?

– Fem–tio minuter. En av killarna höll vakt vid dörren. Det var minst två, två i butiken sedan vet jag inte om det var någon på parkeringen.

