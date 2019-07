Butiken har blivit en del av livet på Åby kvarn – guide till sommarens gårdsbutiker

Solen skiner värmande över åkrarna runt Åby kvarn. Skuggorna och solstrålarna ger en romantisk touch till hela vyn samtidigt som två hägrar flyger över området.

När Anette Rundquist öppnade gårdsbutiken på gården var det för att uppfylla en dröm om att jobba från hemmet.

– När jag bor så här vackert ville jag inte lämna det för att åka till jobbet varje dag, säger hon.

Nu cirka 20 år senare är utmaningen att inte ta ut svängarna för mycket utan att hålla det genuint och äkta. Hon har nyligen öppnat ett café i anslutning till butiken. Där har de tvingat sig att bara ha råvaror från gården.

– Vi har en middag på torsdagar. Vi lagar det vi har för tillfället. Vad det blir får kunderna se. På hösten blir det mycket rotfrukter och soppor, säger hon.

Samtidigt berättar hon att det hade varit lätt att ta in bra produkter från annat håll och få verksamheten att växa sig mycket större.

– Men då hade något gått förlorat.

Men hon säljer inte enbart i butiken. Mycket av maten säljs till lokala verksamheter. I dag är Bommervik en större kund. Tidigare har hon sålt till Oaxen när krogen låg i närområdet. Hon var också med på Bondens marknad i begynnelsen.

Under intervjun återkommer hon till slitet som ligger bakom odlingarna. Att ha gröna fingrar innebär långa timmar på knä med jord inte bara under naglarna. Att sätta lökar och potatis är det som tar mest kraft och tid. Under dagen har hon haft hjälp av sin svägerska Ann "Kicki" Karlsson. De har tagit sig i genom en bråkdel av den stora säcken med sättlökar.

Men hon skiner genast upp när hon börjar prata om skördarna. Och uppskattningen hon får från alla olika kunder.

– Hälften är återkommande kunder. Många kommer från södra Stockholm och Södertälje. De åker en utflykt via norra Mörkö och passerar här.

Hon poängterar att utbudet varierar med säsongen och vädret. De säljer vad de just skördat. Det kan folk ha lite svårt att förstå ibland.

När intervjun sker har grönskan börjat ta över naturen runt gården. Men än är det ett tag kvar till butiken är full med nyskördade grönsaker. I juli är det som mest välfyllt i hyllorna.

Aktuella öppettider hittas på varje gårdsbutiks hemsida. Utbudet varierar med säsongen. Vissa har bara öppet på beställning.

Devilda

Viltkött som vildsvin, älg och hjortdjur. Främst från jägare inom en timmes bilavstånd. Stensta 5, Järna.

Idala café & lanthandel

Närproducerade produkter från området. Utbudet variera efter säsong. Även café och underhållning. Idala 3, Mörkö

Lidret

Säljer närproducerade livsmedel inriktade på får och kor. Annex med antik, kuriosa och loppis. Lida gård, Hölö.

Lugnets bigårdar

Säljer honung och andra birelaterade produkter. Alpvägen 20, Mölnbo.

Mörkö lamm

Allt från lammen – kött, ull och skinn. Nora Huvudbostad, Mörkö.

Nibble handelsträdgård

Stort utbud från egna odlingar. Grönsaker och plantor. Även stort utbud med andra basvaror. Nibble 12, Järna.

Skillebyholms gårdsbutik

Biodynamiska och ekologiska grönsaker och plantor direkt från egna odlingar. Skillebyholm 7, Järna.

Sörbro gård

Gör getost, yoghurt, färsk-och hårdost och salladsost, samt grönsaker. Sörbro gård, Mölnbo.

Trädgårn

Grönsaker, kryddor, bär, frukt och plantor från odlingarna. Linavägen 50, Södertälje.

Åbykvarns gård

Grönsaker, kryddor, blommor och kött från gården. Åbykvarns Gård, Hölö.