”Det var som ett fullskaligt krig” – här är Brunnsängsborna som engagerade sig mot buset och tackas av polisen

De boende i Brunnsäng har länge störts av de ungdomsgäng som samlas kring centrum under helger och nätter. Från sina lägenheter har grannarna Rebecca Edermo Johansson och Kim Marton full uppsikt över Brunnsängs centrum och parkeringarna intill. De vittnar om hur buslivet eskalerade under mellandagarna – något som fick polisen att göra utryckningar flera gånger per dygn till området.

– Det brukar eskalera runt jul och nyår med fyrverkerier och gäng som samlas. Nu höll det på i över en veckas tid och polisen var här varje kväll. Det var extremt stökigt, säger Rebecca.

Smällandet sker mest vintertid. Men Rebecca och Kim berättar också om skadegörelse på fastigheter och bilar, gap och skrik under nätterna samt bränder även under andra årstider.

– En kväll strax efter julafton drog de ut en soffa till gångtunneln och tände eld på den, säger Rebecca.

– Det var ju som ett fullskaligt krig, 30-40 ungdomar som sköt raketer mot varandra. Skriker man åt dem från balkongen riktar de raketerna mot en, säger Kim.

Rebecca och Kim tröttnade till slut. Rebecca startade en Facebookgrupp under mellandagarna som heter Grannsamverkan Brunnsäng. Gruppen var avsedd enbart för Brunnsängsbor, och redan efter ett par dagar hade de 64 medlemmar. Nu närmar sig medlemsantalet 90.

– Jag tänkte att jag ville komma i kontakt med andra grannar eftersom jag förstod att fler än jag hade ledsnat. Jag har fått jättebra respons. Det gav oss en möjlighet att snabbt kommunicera, säger Rebecca.

I gruppen fördes diskussioner om läget och snart togs initiativ till att börja nattvandra i grupp. Snabbt kunde man trumma ihop ett gäng som kunde ge sig ut. Nattvandringarna hade på kort sikt en viss effekt.

– Man möts av nonchalans från ungdomarna och de låtsas som ingenting när vi kommer. Man ser att en del skäms när jag förklarar för dem hur mina barn upplever det när de väcks av smällandet. Men, det kan ta någon timme och så är de igång igen, säger Kim.

Men på lång sikt hoppas Rebecca och Kim att nattvandrandet ger positiva följder. Södertäljepolisen visade sin tacksamhet när de på Facebook och Twitter tackade de boende offentligt för deras engagemang med nattvandringarna under mellandagarna. ”Tack vare er underlättades polisens arbete och tillsammans lyckades vi skapa en tryggare boendemiljö” skrev Södertäljepolisen.

Både Rebecca och Kim är glada över det goda samarbete som uppstått med polisen. De hade under mellandagarna nära kontakt med enskilda poliser och kunde bidra med information som ledde till åtgärder. Kim tar ett exempel:

– Vi fick höra att det skulle komma en svart bil. Jag pratade med polisen om det och sedan fick jag veta att de gripit den som skulle leverera. Vi kunde också berätta hur de såg ut och vad vi hört. Det gjorde stor skillnad, säger Kim.

– Det är klart att det ger effekt. Är vi fler som kan göra något tillsammans så är det bra. Tanken med gruppen var att få grannsamverkan i rullning och det långsiktigt. Nu vågar folk kliva fram, säger Rebecca.