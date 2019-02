Supertalangen bröt benet – missar EM: ”Jag hade så jäkla ont”

2019 började på bästa sätt för Denise Makota-Ström, brottningstalangen som fick Telgebragden 2018. För två veckor sedan vann hon, som förstaårssenior, SM-guld i Sundsvall och siktade på att kvala in till EM under våren.

Men i helgen hände det som inte fick hända.

I bronsmatchen under GP-tävlingen i Klippan, mot tyskan Francy Rädelt, hamnade Denise Makota-Ström under sin motståndare. Hennes ben kilades fast under motståndarens knä – och gick av.

– Hela min fot viker sig. Det gjorde ju ont så klart, men matchen fortsatte. Ingen såg riktigt vad som hände. Då drog hon tag i min fot och jag började skrika "foten är av, foten är av". Jag hade så jäkla ont, berättar Denise Makota-Ström.

Tre månader beräknas skadan ta att rehabilitera, men om den kräver operation är inte klart än. SOK utvärderar för tillfället alternativen.

Klart är att Makota-Ström går miste om möjligheten att tävla i EM. Men det finns ett litet fönster öppet för att hon ändå ska kunna vara med i VM senare i år. Om förbundet skickar en deltagare i hennes viktklass (76 kilo).

– Det jobbiga är väl att jag missar EM. Jag hade ju önskat att det hände förra året. Inte det här året. För att vara med på VM måste du vara med på EM. Det är lite synd. Det är första kvalet inför OS, men det finns ju kval nästa år också, säger hon.