Brandsstationen i Södertälje gör succé på Instagram – plojgrejen har 11 000 visningar

I filmen mimar grupp 1 på Södertäljes brandstation till Lady Antebellums låt Need You Now. Den har setts av över 6 000 unika konton och totalt visats ungefär 11 000 gånger. Att filmen skulle bli viral var inget grupp 1 hade räknat med.

– Det är inget vi har som målbild, att göra Södertälje till en viral brandstation, men det är ju kul att folk uppskattar den, säger Richard Axell, som är den första man ser i filmen.

Det började med att Richard Axell fick en video skickad till sig från en barndomskompis. Richard kom på idén att grupp 1 på Södertörns brandstation skulle göra en likadan.

–Det är rent krasst kopierat från en annan Instagramfilm. Det var några som hade gjort en liknande film i USA, säger Richard Axell.

Videon gjordes på en lunchrast och tog fem minuter att göra, säger Richard.

– Vi tog fram lite grejer, rullade fram en rullbräda och skickade upp nån på övervåningen som fick åka stång.

– För vår del var det bara en rolig grej, en plojgrej från början. Man får bjuda på sig själv när tillfälle bjuds.

Men det är alltså inte du som sjunger?

– Nej, det är inte jag som sjunger, tyvärr. Det verkar vara många som tror det om man läser i kommentarerna, men en sån sångröst har jag tyvärr inte, säger Richard Axell.