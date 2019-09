Brandkåren ska spara över två miljoner – tar bort beredskapsstyrkan: "Vi kommer få problem"

Anmäl text- och faktafel

Totalt handlar det om 1,7 miljoner kronor per år som ska sparas in på beredskapsstyrkan, samt ytterligare 500 000 kronor som ska sparas in på en tjänst i Sorunda, Nynäshamn, något som tidningen Mitt i var först med att rapportera om.

– Vi har inte fått den uppräkning som behövs. Det här är ett politiskt beslut. Ingen är naturligtvis nöjd med en sådan här åtgärd. Men i den kommunala kassakistan slåss många om utrymmet, säger Lars Göran Uddholm, brandchef för Södertörns brandförsvar till Mitt i.

Beredskapsstyrkan har varit den grupp som stått redo att inom en timme rycka in vid större händelser. Tanken är nu att frivilliga istället ska komma in och jobba. Att beredskapsstyrkan försvinner innebär däremot inte att några tjänster försvinner.

– Vi tror inte att det kommer att märkas någon skillnad. Vi räknar med att få tag i frivilliga, säger Lars Göran Uddholm till Mitt i.

En person med insyn i verksamheten menar dock, enligt Mitt i, att det kommer bli problem när beredskapsstyrkan tas bort:

– Vid en hård belastning kommer vi att få riktiga problem. Som vid skogsbränder eller andra stora bränder vid större fastigheter såsom skolor. På Södertörn är det redan små styrkor. Det är slimmat, säger personen till tidningen.