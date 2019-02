Så många skadas i halkolyckor i Stockholms län

Anmäl text- och faktafel

Tidningen skriver på sin hemsida att det är hyresvärdarna som är skyldiga att hålla koll på väderomslag och se till att halkan håller sig borta från till exempel gångvägar och trappor. Halkar någon kan det för hyresvärden leda till skadeståndskrav.

– Vi får regelbundet sådana ärenden och det kan bli ganska komplicerade utredningar. Det räcker inte att man har halkat, man måste kunna visa att fastighetsägaren får anses vara ansvarig. Det måste finnas någon brist, till exempel att man inte har plogat eller sandat som man kan förvänta sig, berättar Åsa Fagerström, jurist på Hyresgästföreningen Region Mitt, till Hem och hyra.

Hon menar att man om det är möjligt ska dokumentera hur det såg ut på platsen för olyckan. Det kan innebära att fotografera en isig gång eller be vittnen om kontaktuppgifter och namn. Olyckan ska anmälas till både hyresvärden och Hyresgästföreningen så snart som möjligt, säger juristen.

Om det går att bevisa att hyresvärden är ansvarig brukar denne få betala en summa till den drabbade.

– Hur mycket beror på hur omfattande skada man har fått och om den är kvarstående, bland annat. Det kan falla olika ut, och det kan bli ganska höga belopp ibland, säger Åsa Fagerström till Hem och hyra.

I genomsnittet skadas enligt Socialstyrelsens siffror cirka 17 000 personer i halkolyckor per år nationellt. Under 2017 i Stockholms län skadades enligt siffror från samma källa 3 241 personer, något som motsvarar 140 skadade per 100 000 invånare. Länet hamnar på plats 16 av 21 när länen listas i ordning för antal skadade per 100 000 invånare 2017.