BILDEXTRA: Här sjunger Boel Godner på julkonserten i Pingstkyrkan – så mycket samlades in till Julkassen: ”Jätteglada”

Pingstkyrkans sångare och musiker var de som i första hand svarade för musiken tillsammans med pastorerna Thomas Hallström och Jakob Freiman – som också var konferencierer under kvällen. Men under konsertens gång fick publiken även se framträdanden av det lite mer udda slaget. Ulf Westman, jubileumsgeneral för Kanalåret, klev upp på scenen efter en liten intervju med Thomas Hallström och framförde ”Always look on the bright side of life”.

Men det var framför allt Boel Godner, kommunstyrelseordförande i Södertälje, som stack ut. Hon framförde ”Have yourself a merry little christmas” tillsammans med församlingens kör och musiker. Även hon blev intervjuad av Thomas Hallström.

– Det kändes väldigt bra, superroligt med så mycket folk. Jätteglad för alla gäster, det blev en god mix av de som vi försökte skapa, en julkonsert/talkshow. Det var god stämning, jag är riktigt nöjd med kvällen, säger Thomas Hallström.

Totalt samlade man in 40 530 kronor till förmån Julkassen.

– Vi är jätteglada för det, 40 000 kronor drygt, men vi kommer att samla in ännu mer, säger Hallström.

Vem vill du skänka en extra tanke till i jul?

Katrine Sundström, 42, husmor i Svenska kyrkan, Bränninge:

– Alla som sitter i fängelse, för att de behöver det och jag jobbar med fängelsemission på min fritid.

Tomas Sjögren, 65, före detta fritidsledare på Tajen, Viksberg:

– Alla de som har det svårt i krigshärjade länder, de får inte uppleva det som vi får uppleva här hemma. De borde ha samma möjligheter de också.

Anita Bengtsson, 71, pensionär, Högloft:

– Alla de som är hemlösa och inte har någonstans att ta vägen till jul. De skänker jag en tanke.

Harriet Sanz, 77, pensionär, Ritorp:

– Alla kvinnliga hemlösa. Jag såg ett reportage på Facebook och jag trodde inte att det var så många kvinnor som är hemlösa här i Södertälje.

Lisbeth Jägerskog, 73, pensionär, Nykvarn:

– Alla ensamma som tycker att det är jobbigt med jul, som inte har mat och så vidare.

Boel Godner, 53, kommunstyrelseordförande, Hagaberg:

– Mina barn, jag tänker alltid på de, och extra mycket på julen.

Siv Samuelsson, 63, evenemangskoordinator på Scania, Östertälje:

– De som går till sociala centret som inte har samma möjlighet att fira jul som många av oss andra.

Therese Blid, 45, beslagshandläggare på polisen, Mariekäll:

– Min son som har haft det lite tufft det här året.

Kjell Lindberg, 80, pensionär, centrum:

– Mina barn.

Thomas Hallström, 48, pastor Pingstkyrkan Södertälje, Viksberg:

–Min svärfar som fick ett cancerbesked för en månad sedan och som kämpar med sin behandling. Jag tänker lite extra på honom.

Hjälp en Södertäljebo i jul – så bidrar du till LT-klappen och Julkassen

Bidrag till LT-klappen (omsätts i presentkort som barnfamiljer får handla julklappar för):

Swisha valfritt belopp till 123 287 33 21 eller sätt in på bankgiro 189-6034. Ange ”LT-klappen” på inbetalningen. Sista inbetalningsdag är den 13 december.

Bidrag till Julkassen (omsätts i matkassar med traditionell julmat, varje kasse kostar 250 kronor):

Swisha till 123 156 28 34 eller sätt in på bankgiro 646-3152. Ange ”Julkassen” och givarens/företagets namn på inbetalningen. Alla företag som bidrar till Julkassen tackas i en annons i LT. Sista inbetalningsdag är den 13 december.

Behöver du hjälp i jul?

Anmälan till Julkassen och LT-klappen sker på Pingstkyrkans församlingshem Humlan och på Svenska kyrkans mötesplats Gåvorna. I år behövs ett personbevis som visar att man är boende i LT:s upptagningsområde, och om man har barn. Utdelningen sker under två dagar veckan innan jul.

