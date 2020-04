Beslut i kväll: Inträde på Torekällberget i sommar – på försök: ”Ett gott alternativ”

Men om det kommer ett ljus i coronatunneln så hoppas kultur- och fritidsnämnden – och museichefen Stefan Sundblad – att tillräckligt många betalar för att täcka ett underskott på 600 000 kronor och att man kan rädda 1800-talsveckan till nästa år. Inträdet genomförs som ett försök mellan den 13 juni och 16 augusti.

– Jag och alla och andra i nämnden och i Södertälje är stolta över vårt berg och vårt friluftsmuseum. Vi ser potentialen i det. Vi vill inte se början på en avveckling. För att utveckla verksamheten så måste man börja tänka i nya banor och då har Stefan Sundblad hjälpt oss med att få i gång sätt att tänka på och då är den här försöksverksamheten en bra utgångspunkt. Sedan får vi utvärdera det här, säger David Winerdal (KD), ordförande i nämnden, och fortsätter:

– Om det blir någon form av succé så hoppas vi kunna få tillbaka 1800-talsveckan nästa år. Genom att ta inträde under sommarmånaderna det här året så kan vi ha ett väldigt tydligt 1800-talstema.

Även om inte ordet corona nämns i tjänsteskrivelsen i ärendet så säger David Winerdal att man har diskuterat virusets påverkan.

– Hur vi på bästa sätt utifrån de rekommendationer som finns från våra myndigheter kan bedriva den här typen av verksamhet, säger David Winerdal.

– Och just i coronatider så kanske det kan vara så att ett friluftsmuseum är det man kan ha, helt enkelt, i relation till risker och liknande. Sedan får vi se hur det ser ut i sommar, om situationen kommer att vara ungefär som i dag, då kommer det att vara väldigt svårt att bedriva en verksamhet. All verksamhet påverkas ju av smittspridningen. Men om det är ett annorlunda läge än just nu så kan ett friluftsmuseum vara ett gott alternativ till att resa utomlands.

Nu gäller det att hålla avstånd, det lär gälla i sommar också.

– Det gäller att man inte är i närheten av någon annan, att man håller avstånd, och det finns många kvadratmeter på Torekällberget och möjlighet att just hålla avstånd, och man är utomhus inte minst. Sedan får man se på de verksamheter på berget som är inomhus, vad gäller servering och sådana saker, där får vi förhålla oss till de regler som finns, säger David Winerdal.

Under förra sommaren besökte 23 000 personer Torekällberget då det var gratis inträde. Nu måste 12 000 personer betala för att kalkylen ska gå ihop.

Vuxna betalar 100 kronor, reducerat pris för pensionärer och studerande. Det är gratis för barn upp till 18 år. Ett säsongskort kommer att kosta 170 kronor.

Läs mer: Efter sex år i rad – nu ställs 1800-talsveckan in: ”Vi tycker det är jättesynd”