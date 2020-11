BESKEDET: Inget influensavaccin i hela Stockholms län: ”Slut hos leverantören”

Region Stockholm har tidigare gått ut och uppmanat, särskilt riskgrupper att vaccinera sig mot årets influensa. Det eftersom vården riskerar att drabbas av en hård influensasäsong samtidigt som de går på knäna under pandemin.

Men nu kommer uppgifter från flera håll att vaccinet är slut hos leverantören.

På Tallhöjden och Luna vårdcentral har man fått information från Region Stockholm om att det finns sparsamt med vaccin.

– Det räcker till de patienter som vi har bokat in, men som det ser ut just nu kommer vi inte få in fler doser, säger Ulrika Graan, verksamhetschef.

Capio vårdcentral Telgeakuten är en av flera vaccinationscentraler som erbjuder vaccinationer:

– Vi håller på att se över antalet vaccinationer vi har, så att de patienter som har bokade tider hos oss och är i riskgrupp ska få vaccin. Det finns uppgifter om att det ska komma in 19 000 doser till Regionen under vecka 50, men det är osäkra uppgifter, eftersom det är slut hos leverantören. säger Marie-Louise Landenberg, distriktssköterska på Telgeakuten.

I övrigt tycker hon att det har fungerat bra med rutinerna kring vaccinationer under pandemin.

– Patienterna varit nöjda med att vi haft bokningsbara tider, det blir inte lika stressig miljö och folk hamnar inte så nära varandra. Vi har också erbjudit vaccinationer på helger, säger Marie-Louise Landenberg.

LT söker Region Stockholm för en kommentar.