Valter Lindströms ärliga svar om svackan – och rollen i Södertälje Kings: "Inte nöjd med en enda match"

Medan Felix Terins bjöd på ett nyårsfyrverkeri i Täljehallen som höjde ögonbryn runtom i den svenska basketsfären hade Valter Lindström en kväll i skuggan.

Igen.

För sjunde gången på åtta matcher gjorde Södertäljes landslagsmeriterade guard sex poäng – eller färre. Trots att startande pointguarden Eric Garcia är skadad satt Lindström på bänken stora delar av fjärde perioden, och under matchens sista två minuter matchade Ludwig Degernäs länge en uppställning utan pointguard.

– Det är inte helt lätt just nu. Jag kämpar lite med att hitta en roll i laget och vilket sätt jag ska spela på. Det har varit en process och jag är inte riktigt där än, säger Valter Lindström efter förlusten med 89–91.

Hur skiljer sig din roll jämfört med förra säsongen?

– Förra säsongen var också speciell. Då skadade sig alla guarder så fort vi fick nya, då hade "Ludde" inte så mycket val. Nu har vi ett djupare lag och min roll och vad jag ska göra blir kanske lite otydligt.

När Valter Lindström förlängde i somras hade han tänkt bygga på sin hittills bästa SBL-säsong. Men så har det inte blivit. Efter att ha snittat nära 28 minuter och över nio skott per match i fjol har Lindström fått ta ett steg tillbaka.

Det handlar både om truppen – och om spelstilen.

Med Auston Barnes som small forward mönstrar Södertälje ett av ligans längre lag. Och bland träden har Lindström haft svårt att navigera rätt. Södertälje bygger mycket av sitt spel på "post ups", där en spelare tar position med ryggen mot korgen när tresekundersområdet. Inte perfekt för en bollbehandlande guard.

Lindström hoppades inför säsongen få fler öppna och enklare skott. Skotten har bara blivit färre. Han har gått från 9,5 skott från golvet per match till 6,2. Och det är främst trepoängsmöjligheterna som kapats med mer än hälften.

– En anledning är att vi går mycket inside just nu. Vi straffar folk under korgen. Mycket av mina uppgifter handlar om att ge bollen till killen som "postar", där vi har längdövertag. Vid snabba uppspel hittar vi också hellre en "post up" än treor och så. Förra året kom jag oftare upp med bollen i vändningarna och kunde ta besluten, säger Lindström.

Sedan är det mer konkurrens om skotten den här säsongen. Eric Garcia och Eric Adams tar fler offensiva avslut än Rudy Mbemba och Aaron Anderson. Alexander Lindqvist är med från start och snittar drygt ett skott mer per match, trots närmast konstant foulnöd. Men framförallt är det Auston Barnes som vuxit ut till Degernäs alternativ nummer ett.

Från att vara en rollspelare i grundserien förra säsongen är han nu Södertäljes kanske viktigaste spelare. Och en spelare som ofta får skotten sent i perioderna, i avgörande lägen.

Barnes snittar tio skott per match. Och många av dem har kommit från Valter Lindströms konto.

Lindström snittar bara 1,8 trepoängare per match. Trots att han skjuter över 40 procent. I stället har det offensiva spelet mestadels handlat om layups, attacker och att ta sig till straffkastlinjen. Det är påtagligt hur han i matcherna söker efter rytm och beslutsamhet.

– I Jämtlandsmatchen gjorde jag ju 15 poäng, men det kändes att det var ovant att kliva in i en större roll med mer ansvar, säger han.

– Jag tycker att jag spelar ganska långt under min förmåga. Jag kan inte säga att jag är nöjd med en enda match. Till hundra procent. Så det är klart att jag inte är nöjd med det. Men samtidigt är det så det är i idrott. Du måste prestera och göra rätt för dig.

Mot Nässjö var Lindström visserligen den Södertäljespelare med bäst plus/minus-siffror. Men han tog sitt första skott i matchen först i andra perioden och kom aldrig in i matchen.

– Mycket av vårens arbete kommer för mig vara att hitta mina lägen och vad jag kan tillföra till laget. För just nu känner jag att jag kan hjälpa laget mer. Om jag spelat lite mer motsvarande min förmåga så hade vi kanske inte förlorat (mot Nässjö). Om jag lärde mig någonting i Madrid så är det att man har dåliga matcher, dåliga perioder och man kan ha dåliga säsonger. Det enda som är värt någonting är att försöka komma ur det på bästa sätt och försöka hitta dit du vill.

Hur mycket tror du att Garcias skadeperiod kommer att betyda för dig?

– Den kan vara jätteviktig. Att få känna på fler minuter och hitta någon form av rytm. Och försöka vinna tillbaka lite förtroende, som jag tappat eftersom jag inte presterat som jag ska.