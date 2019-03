Köping Stars stoppade inte Kings – nu väntar Umeå i slutspel: "Spännande matcher väntar"

Det var en match som faktiskt aldrig blev särskilt spännande.

De två poängen som stod på spel skulle inte göra någon skillnad för något av lagen. Kings har redan säkrat seriesegern och Köping kommer att tvingas kvala för att behålla sin plats i basketligan.

Och på planen såg det, inledningsvis, ut som i tabellen. Södertälje Kings tog matchen i sitt järngrepp redan efter första perioden.

Köping gjorde dock ett gediget försök att slå seriesegrarna. I den tredje perioden hade Kings försprång minskat till enbart tre poäng.

Men det tappra försöket var förgäves. I den fjärde perioden vaknade Kings till på nytt, samtidigt som Köpings spel kollapsade.

Uppförsbacken blev var för brant och matchen slutade 94-68. Efter matchen stod dessutom klart att det blir Umeå som står för motståndet i kvartsfinalen.

Punkter från matchen

Två lag med skilda verkligheter

Ett lag med siktet på SM-guldet, ett annat lag med siktet på att säkra kontraktet.

Det såg stundtals ut, av förklarliga skäl, något avslaget ut och som att lagen hade tankarna på annat och att matchen bara skulle spelas av.

Hemmalaget såg ut att experimentera en del med avsluten, samtidigt som Köping tog tillfället i akt att finslipa det egna spelet.

S

Södertälje Kings vilade nyckelspelaren

Toni Bizaca syntes förvisso till under uppvärmningen, men spelade inte en enda sekund under tisdagskvällen. Förklaringen gav huvudtränaren Ludwig Degernäs via klubbens hemsida tidigare under kvällen:

- Vi kommer att låta honom vila inför slutspelet. En säkerhetsåtgärd.

Istället fick Adam Karahmetovic ta plats i förstafemman och senare under matchen fick även Dimitirs Agathangelidis förtroendet.

Ett bekant ansikte tillbaka i Köping

Under tisdagskvällen var Niklas Larsson tillbaka på planen. Forwarden gjorde en helt okej insats, men det syntes att Köping saknade spelarna Aleksa Solevic och John Brändmark som dras med skadeproblematik.

Men Köping ska ha eloge för den starka tredjeperioden som de vann med siffrorna 20-30.

Bäst på planen

Adam Ramstedt, Södertälje Kings

När andra Kingsspelare stundtals såg omotiverade ut lyste Ramstedt som allra klarast. Klev fram när laget behövde det som mest i den fjärde perioden. Ramstedt blir oerhört viktig för Kings i slutspelet.

Svenska basketligan herr

Södertälje Kings – Köping Stars 94-68 (21-14, 43-27, 20-30, 31-11)

Kings: Adam Ramstedt 20, Eric Garcia 10, Auston Barnes 7, Mario Blazevic 3, Eric Adams 16, Jonathan Person 13, Alexander Lindqvist 13, Martin Pahlmblad 3, Hampus Ramstedt 2, Dimitirs Agathangelidis 2, Adam Karahmetovic 5,

Köping: Sebastian Lindqvist 2, James Kevin Demery 14, Michiel Petersen 16 , Sean Smith 7, Niklas Larsson 9, Luka Babic 4, Desmond Hubert 9, Mikael Axelsson 7.

Bästa returtagare:

Kings: Eric Adams, 9

Köping: Desmond Hubert, 10

Turnovers:

Kings: 6

Köping: 17