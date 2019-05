DOKUMENT: Transferbomber, chockskador och stjärnans genombrott – så var vägen till Södertäljes tolfte SM-guld

Anmäl text- och faktafel

Missa inte LT-Sportens livesändning från guldfirandet. Du ser sändningen i spelaren nedan.

På söndagen säkrade Södertälje titeln inför storpublik i Scaniarinken, efter att ha vunnit finalserien mot Borås med 4–1 i matcher.

Laget kunde fira det femte SM-guldet på sju säsonger och det första med Ludwig Degernäs som headcoach. I slutspelet kunde inget lag riktigt hota Södertälje, som var klassen bättre än allt motstånd.

Så här växte Degernäs lagbygge ut till en mästarmaskin.

Lagbygget – grunden fanns redan på plats

I basketligan är kontrakten ofta ettåriga. Södertälje hade lyxen att ha flera etablerade stjärnor under kontrakt. Toni Bizaca, Martin Pahlmblad och Alexander Lindqvist var redan klara för ett år till när Södertälje åkte ut i semifinal mot Luleå förra säsongen.

Kaptenen Pahlmblad uppmanade direkt klubben att behålla så många som möjligt – för att kunna ta revansch.

Och han fick som han ville. Redan under våren signerade Auston Barnes ett nytt avtal, precis som coach Degernäs. SBBK plockade smart in taktiskt skicklige Bernat Elias som assisterande och landade både eftertraktade pointguarden Eric Garcia och hemvändande William Magarity.

När Valter Lindström skrev på såg både han och Bizaca ut att få bänkroller. En väldig lyx i svensk basket.

– Det känns utifrån mitt perspektiv som ett av de mer kompletta lagen vi haft. Men kanske inte lika spetsigt som med John Roberson, Chris Czerapowicz och Toni Bizaca när han var som bäst, sade Robert Andersson.

– Jag är inte särskilt orolig för några av motståndarna. Vi är på den nivån att om allt klaffar är vi absolut en mästarkandidat.

Han skulle – också – få rätt.

Transferbomberna

Minns ni när William Magarity satte eld på ligan i tre matcher i höstas? Centern såg ut som SBL:s bäste spelare där och då. Agenten insåg det också. Södertäljes säsong tog en oväntad vändning när Magarity lämnade omgående.

Hur skulle SBBK ersätta en center som med 15,7 poäng och 9,7 returer i snitt fått laget att se ut som blivande mästare?

Av en slump blev Adam Ramstedt – som testat spel i Ungern – ledig efter bara några månader utomlands. SBBK behövde inte scouta den värvningen, så att säga.

Och historien upprepade sig.

När Valter Lindström slet av korsbandet på träning hade klubben i princip ingen tid på sig att hitta en ersättare. Transferfönstret skulle stängas inom ett fåtal dagar och de amerikanska platserna i truppen var fyllda. Då dök möjligheten att värva Jonathan Person upp.

Både Ramstedt och Person har varit nyckelspelare under slutspelet. Inte minst under finalspelet mot Borås. Ramstedts fysik och längd under korgen gav Borås enorma problem. Och Persons defensiv adderade en ny dimension till Södertälje, som vägde upp den offensiv man tappade utan Lindström.

Succéstarten

Försnacket handlade om Luleå eller Norrköping. Basketsverige hade glömt bort Södertälje när guldtipsen lämnades in. Men i början av december seglade laget upp som en reell titelfavorit.

Södertälje toppade serien, hade bara en förlust och radade upp åtta raka segrar.

Toni Bizaca var med under alla fyra tidigare guld – och efter en mellansäsong tyckte Södertäljestjärnan att Norrköping borde börja oroa sig inför slutspelet.

– Definitivt, sade Toni Bizaca efter en seger mot just Norrköping i december.

Värvad som rollspelare – växte till storstjärna

Alexander Lindqvist var profilvärvningen mitt under förra säsongen.

Få hade väntat sig att Auston Barnes skulle bli mer än en rollspelare, med det han hade presterat i Nässjö i minnet.

Men Södertälje hjälpte honom att bli ligans bäste försvarsspelare, ett insidehot av rang och den bästa på sin position i Sverige. Han tog steg mot stjärnstatus redan förra slutspelet, men den här säsongen syntes det ganska snabbt att amerikanen var Södertäljes viktigaste spelare. Han ledde laget poängmässigt och var med hjälp av sin mångsidighet i försvar en MVP-kandidat.

Redan när han hällde i 21 poäng mot Luleå i slutet av oktober visade Barnes vilken skada han skulle göra den här säsongen.

Uppvaknandet inför slutspelet

Södertälje hade haft grepp om seriesegern länge och spelat sämre basket månaderna efter nyår. Spelet var statiskt många matcher och skyttet ofokuserat.

Det behövdes en stjärnsmäll.

I en försmak av det som skulle bli finalserien golvade ett formstarkt Borås ett Södertälje som då hade vunnit de tre tidigare mötena mellan laget.

Det fjärde slutade med 18 poängs förlust...

– Vi var inte med i några aspekter i spelet. Borås var bättre än oss på allt, sade Ludwig Degernäs.

– Jag kände inte igen oss där ute. Det var inte Södertälje Kings som spelade. Vi var där – men ändå inte där. Det var inte mycket som var Södertälje Kings i dag.

Enligt centern Eric Adams var just den där matchen en väckarklocka.

– Efter det var det som om det inte spelade någon roll med personlig statistik. Vi behövde bara segrar. Det var en väckarklocka. Att vi kunde förlora det här. Jag hade inte längre tid att oroa mig för mig själv. Vi är inte oslagbara, säger amerikanen.

Brickorna föll rätt i slutspelet

Södertälje pressades aldrig fullt ut under slutspelet.

Laget var helt enkelt för bra.

Och visst hade Södertälje en del flyt på vägen. De två lag som kanske hade kunnat vålla mest problem för Södertälje, Norrköping och Luleå, var alldeles för skadedrabbade under slutspelet för att konkurrera. Norrköping blev ett år äldre och gick sönder, just när basketpubliken hade börjat trott att det äldre gardet skulle hålla för alltid.

Det gav Södertälje orutinerat motstånd både i semifinal och final.

Samtidigt slapp laget svåra skador på de allra viktigaste spelarna. Även om Södertälje inte på något sätt var skadefritt. Vägen mot guldet innebar att spelarna behövde ta sig igenom en hel del smärta. Valter Lindström förlorades på vägen. Adam Ramstedt hade ryggproblem under säsong, Jonathan Person och Martin Pahlmblad under semifinalserien. Och i finalerna missade specielle matchvinnaren Toni Bizaca flera matcher.