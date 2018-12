ALS-sjuka Marianne Eldebrink avslutade sitt liv – inspirerar nu till välgörenhetsmatch

Anmäl text- och faktafel

Det är Telge Basket som möter A3 Basket Umeå där matchen kommer säljas som ALS-match. Matchen börjar 17.30 på söndagskvällen och kommer vara tv-sänd på C-More Sport. Entrén är gratis men under kvällen samlar man in pengar till ALS-forskningen.

– Vi och Umeå pratade om att vi ville göra en förmånsmatch och eftersom vi har en till oss närstående person som drabbades av ALS och dog under året så bestämde vi oss för att samla in pengar till förmån för ALS-forskningen, säger Anders Beckman, sälj- och sponsoransvarig på SBBK.

Under kvällen kommer det även finnas lotterier, godisregn och just nu ligger systrarna och basketdamernas Frida och Elin Eldebrink signerade landslagströjor ute till salu på en nätauktion som kommer avslutas under söndagen. Även där kommer intäkterna gå till ALS-forskning.

Systrarnas mamma Marianne Eldebrink (1956–2018) var idrottslärare för hundratals Södertäljeelever, basketcoach och hon brann för att samla in pengar till forskningen och sprida information om ALS, den obotliga sjukdom hon drabbades av för 17 år sedan. I somras valde Marianne Eldebrink att avsluta sitt liv på en klinik i Schweiz.