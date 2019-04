Tidigare Telgestjärnan valdes i WNBA-draften – efter rekordkarriär på college

När Regan Magarity spelade med Telge i tonåren – och vann SM-guld 2012 – hade hon återkommande skadeproblem. Men talangen var uppenbar.

Den har även klubbarna i världens bästa liga sett. Och i natt valdes den 23-åriga och 191 centimeter långa forwarden i WNBA-draften.

Connecticut Sun tingade svenskan i den tredje rundan, som 33:e spelare totalt. I Connecticut, som slutade fyra i grundserien 2018, finns namnkunniga insidespelare som Chiney Ogwumike, Alyssa Thomas och Jonquel Jones.

Men Magarity har möjligen en annan rookie före sig i kön. Kristine Anigwe valdes redan i första rundan och spelar en liknande position.

Under sin collegekarriär på Virginia Tech har Regan Magarity gjort stora avtryck. Redan förra året blev hon skolans bästa returtagare någonsin – och i den här säsongen klättrade hon till femte plats bland de bästa poänggörarna för skolan. På 133 matcher för Virginia Tech stod hon totalt för 12,5 poäng och 9,8 returer per match. Under sitt sista år i NCAA-basketen snittade Magarity en dubbel-dubbel, med 14,1 poäng och 12,8 returer.

– Det var en fantastisk kväll för organisationen. Vi är upprymda över våra val, säger Connecticuts general manager Curt Miller till klubbens hemsida.

Magaritys debut kan komma den 25 maj, då Connecticut öppnar WNBA-säsongen hemma mot Washington Mystics.