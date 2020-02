Bakom bänken – så coachade Bozic och Falk till femte raka segern: ”Var ett vägskäl i matchen”

Första perioden

2.38: ”Vi måste upp i ryggen – inte slå med klubborna”, utbrister Dennis Bozic och gör huggrörelser med en imaginär klubba i SSK-båset.

Laget har inlett starkt, men samtidigt haft något längre Västerås-anfall emot sig.

5.42: David Berg viftar inte med klubban. VIK:s första farliga omställningar är på gång när Andreas Hjelm passeras på blålinjen – men Berg stänger ned situationen med en kroppstackling.

”Mycket bra, David. Mycket bra”, ropar Bozic när backen byter.

8.15: Pressen ger utdelning i form av en utvisning. Och där behöver SSK:s powerplay inte ens 30 sekunder på sig.

Anton Blomberg prickar in 1–0 i krysset.

Varken Bozic eller Nichlas Falk rör en min.

– Jag tänker att vi inte får slappna av, säger Bozic. För jag tycker att det har varit en svaghet hos gruppen. Det är viktigt vad vi sänder för signaler. Mora borta gjorde vi en jättebra förstaperiod – och så går vi neråt, neråt, neråt. För då börjar vi tumma på det här konsekventa. Någonstans försöker jag att inte sprida ett tjo och tjim, eller att vi kan släppa loss tyglarna, utan vi måste vara konsekventa. Framförallt i spelet utan puck. Vi har pratat om det i laget också. Vi har ett väldigt offensivt lag. Då kan vi inte tumma där. Om jag var lite tillknäppt då så var det för att hålla oss på jorden.

11.27: Vid matchens första powerbreak pratar Bozic och Falk ihop sig medan spelarna får andas ett ögonblick. Sedan petar Bozic till snusprillan under läppen, sätter sig på huk mellan bänken och sargen och börjar instruera.

– Det blir ofta (jag som pratar) när vi leder. Ligger vi under tar oftast ”Falken” dem. Vi växeldrar och jobbar över gränserna också. Speciellt när vi är två. När man är tre jobbar man helt annorlunda. Vi trivs båda två med det och tycker att vi samarbetar bra, säger Bozic.

52 sekunder senare gör Martin Janolhs 2–0.

12.44: Höjdpunkterna på SSK:s andra mål rullar fortfarande på mediakuben när det som SSK fokuserat på händer. Västerås får kontra.

SSK slår bort en diagonal passning. Sedan smäller det. Janolhs, som roterat över som back, är något ur position och kan inte bryta eller ta djup mot målskytten Viktor Hertzberg.

Dennis Bozic skakar på huvudet och raspar i anteckningsblocket.

– Det är just en detalj vi pratat om på genomgångar. Att inte kasta in puckar i mitten. För de vill få omställningar. Och det är exakt det som de får. Plus att vår back stöter fram (längs sargen). Vi tog det på video direkt i periodpausen. Vi använder mycket video i paus, säger Bozic.

– Vår nyckel idag var att ta bort deras djupledsspel – som deras första mål är – och ha en hög tredje forward, så att vi inte blir för långa. Det krigade vi med i båset att ge instruktioner om hela matchen. Även i periodpaus. Vi lyckas ändå okej i dag. Tycker jag.

Ungefär samtidigt tvingas coacherna justera uppställningen. Sebastian Bengtsson kliver av. Och i stället för att riva upp också fjärdekedjan petar Nichlas Falk in extraforwarden Emil Lind i tredje.

– Han har varit riktigt bra de senaste tre matcherna. Det påverkade självklart lite. ”Lill-Bengan” är mer konstruktiv som spelare, men det kanske passade bra med tanke på hur matchbilden led, säger Bozic, som kunde summera en period där SSK hade 8–1 i målchanser.

Målet var gästernas enda läge i slottet.

Andra perioden

27.24: SSK värvade en poängspelare i Filip Ahl. Här presenterar han sig. SSK får retroaktiv utdelning när coacherna kastar in andrakedjan direkt efter ett misslyckat powerplay.

Ahl får tid och yta vid SSK:s bås – och skjuter ett slagskott förbi Jesper Myrenberg.

– Egentligen ändrar det ingenting (i strategin). Vi vill fortsätta att spela samma hockey över 60 minuter. Just mot Västerås är det så väldigt nischat hur de spelar. På spelvändningar. Kunde vi ta bort det så visste vi att vi är mycket bättre i anfallszonen än vad de är i sin försvarszon. Men det var ett litet vägskäl i matchen, tycker jag. Innan kände jag att matchen stod och vägde. Det är viktigt att få hål där, säger Dennis Bozic.

35.55: Anton Blomberg blir fälld – men får ingen utvisning med sig. Då brinner det till. Och det blir SSK-forwarden som åker ut i två minuter. En biljett in i matchen för VIK.

Men istället är det Måns Lindbäck och Hugo Gustafsson som kontrar in 4–1.

– Vi leder väl ligan i mål i numerärt underläge och vann väl förra året också. Något gör de där killarna rätt, Måns och Hugo. De är kloka och kan läsa av när det är dags att gå och inte.

38.52: SSK var redan en spelare kort på isen. Plötsligt står Dennis Bozic och funderar på hur SSK ska lösa över en minut i tre mot fem.

I ett potentiellt matchavgörande läge litar coachen till Lindbäck, Alexander Falk och Bobbo Petersson.

– Jag känner mig trygg i det. Vi har haft bra tre mot fem-spel. Så killarna har bra självförtroende i det också. Jag var ganska lugn. Däremot var jag inte nöjd över den utvisningen. I anfallszonen. Jag vet inte hur många vi hade i anfallszon i dag. Det är fortfarande något vi måste sudda ut. Det håller inte.

Men SSK håller undan till pausen – och kan konstatera att 4–1-ledningen inte är orättvis efter 14–4 i målchanser.

Tredje perioden

40.00: Det är 15 sekunder kvar på utvisningen. SSK inleder med Gustafsson, Lindbäck och Petersson – eftersom det är August Berg som är på väg in från utvisningsbåset.

– Exakt. ”Månsa” gick back första tiden. Han är en sån spelare som är fantastisk. Han skulle kunna avlasta som back på riktigt i fem mot fem-spelet. Han är så klok, säger Bozic.

43.12: SSK:s boxplay har varit seriens näst bästa sedan nyår. Mot Västerås stänger det matchen. När Blomberg tar den första av tre SSK-utvisningar i tredje perioden skickar Bozic med en påminnelse om Jerome Leduc. Den offensive Västeråsbacken, som gjort x poäng på x matcher, är en av spelarna som SSK lyckas stänga ned.

– Jag blir extra glad över penalty kill, som vi jobbat hårt med. Vi har många offensiva spelare i laget som vi försökt få inom ramarna. Vi börjar komma dit nu. Så det är något som man gläds åt.

Vilka steg är det ni har tagit?

– Det är färre genomspel nu. Och killarna får göra bort sig. Vi ska pressa motståndarna neråt. Vi vågar sätta press mycket mer. Det är inget annorlunda mot från start. Men vi har tjatat om det – om och om igen. Med video, med snack och med att rita. Någonstans börjar det sätta sig nu. Det är skönt.

48.36: Anthon Eriksson rakar in 4–2 på en retur. SSK-tränarna kastar en blick på varandra. Sedan tar Dennis Bozic en klunk vatten.

Inga andra reaktioner.

– Det är något man jobbar med: att försöka vara lugn bakom killarna. Det är inte riktigt som i basket när man ska sprida sitt engagemang och vara med i försvar. Sedan blir det att inte försöka lägga fokus på domaren. För då hade man skrikit betydligt mer i många matcher, för man vill ju ha fördelar. Men det är något vi har pratat om i laget. Killarna gillar det också, när det är lugnt bakom, säger han.

56.43: Västerås tar timeout – och rycker målvakten. Då slår SSK-tränarna om taktiken till en mer konservativ strategi.

– När de har puckkontroll i egen zon då tar vi hem folk. Är starka i mitten. De får möta en klump i mittzonen. Killarna gör ett djävulskt bra jobb. Det är en styrka i gruppen nu, säger Bozic.

Det kostar en utvisning mot slutet, men SSK håller undan. Och när SSK är på väg att döda den sista utvisningen – då kostar Bozic på sig matchens första leende.

Femte raka segern är bärgad.

– Man kan säga fem raka segrar. Men vi är inte nöjda. Vi har steg att ta. Kan vi bli ännu mer konsekventa och visa det över tid – då är vi bra, säger coachen.