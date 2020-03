Backens första mål, rekordjakt och SSK upp på femteplatsen – efter segern mot AIK: ”Välförtjänt”

SSK tog emot hockeyallsvenskans sämsta lag i Scaniarinken – och gjorde processen kort med AIK på onsdagskvällen. Första perioden hann inte ens gå till powerbreak innan gästerna var knockade och matchen lagd på is.

Alexander Falk skickade in 1–0 redan efter 45 sekunder. Sedan fyllde Nick Olesen och David Berg på med varsitt mål – inom loppet av 19 (!) sekunder.

SSK:s powerplay har inte gnistrat den senaste tiden. Därför var det välkommet för laget med utdelning inför slutspelsserien. Anton Blomberg hamrade in ett direktskott för 4–0.

Men någon nolla blev det inte för Alexander Sahlin, som får vänta på säsongens första. Med 1.51 kvar hittade John Henrion en lucka mellan benskydden i ett AIK-powerplay.

I det större perspektivet spelade det förstås mindre roll. Särskilt som Vita Hästen besegrade Västerås med 1–0 i ABB Arena, ett resultat som lyfter SSK upp på femteplatsen i kraft av bättre målskillnad.

Med en omgång kvar är SSK laget med grepp om en bonuspoäng och tre hemmamatcher i slutspelsserien.

Matchens tre bästa spelare

1. Hugo Gustafsson

Går från klarhet till klarhet. 20-åringen gör så mycket nytta som inte hamnar i protokollet. Ligger rätt, bryter upp spel för motståndarna och avväpnar spelvändningar med sin fart och positionering. Lugn och konstruktiv i passningsspelet. Hade också flera kvalificerade målchanser mot AIK – bland annat två frilägen i specialgrenen boxplay – men fick nöja sig med en assist.

2. Andreas Hjelm

Ny dominant match av SSK-backen. Sprider ett lugn i laget med sin pondus och det självförtroende han spelar med just nu. Ständigt kreativ, kylig och precis med pucken. Borde så klart fått en assist till Anton Blombergs 4–0 i powerplay. Hjelm fick en hel del tjuvnyp och slashingar av gamla lagkamrater i AIK, men skakade av sig det och satte fart på SSK:s spel. Inte felfri i matchen, men väldigt bra. Igen.

3. Sebastian Bengtsson

Tillbaka i laguppställningen efter sin magmuskelskada – och det med besked. Den kvicke liraren rivstartade med två målgivande passningar på tio minuter. Först var han med i speluppbyggnaden till 1–0-målet, sedan tog han själv pucken på ett varv i den offensiva zonen och hittade en helt fristående David Berg. Uppe i 26 poäng trots att han missat tio matcher. Kan bli en joker i slutspelsserien.

Matchens mål

Alexander Falks 1–0 efter 45 sekunder. SSK-backen bröt fotleden borta mot Västerås i slutet av september – och nyförvärvet riskerade att få säsongen förstörd. Men rehabiliteringstiden blev kortare än alla prognoser och tvåvägsbacken Falk ser överraskande bra ut för en spelare som haft en så allvarlig skada. Nu fick 26-åringen sätta dit sin första puck för Södertälje. Välförtjänt.

Matchens brutna barriär

50 poäng. Både Ludwig Blomstrand och Nick Olesen kunde ta klivet förbi den milstolpen under grundseriens näst sista omgång – när den förre assisterade till den senares 2–0-mål. Båda står på 28 mål och har en chans att tangera eller sno åt sig klubbrekordet i antal mål under en hockeyallsvensk säsong. Blomstrand realiserar nu den potential som SSK hoppades på när han värvades, medan Olesen haft en imponerande utveckling under sin andra säsong i ligan.

Matchfakta

SSK–AIK 4–1 (3–0, 0–0, 1–1)

Första perioden: 1–0 (0.45) Alexander Falk (Måns Lindbäck, Sebastian Bengtsson), 2–0 (10.14) Nick Olesen (Ludwig Blomstrand), 3–0 (10.33) David Berg (Sebastian Bengtsson, Hugo Gustafsson).

Tredje perioden: 4–0 (48.32) Anton Blomberg spel fem mot fyra, 4–1 (58.09) John Henrion (Isak Salqvist) spel fem mot fyra.

Skott: 23–32 (9–9, 8–11, 6–12)

Utvisningar, SSK: 5x2. AIK: 6x2.

Publik: 3 745.

Domare: Peter Lyth, Alexander Österberg.

Så spelade SSK

Målvakt: Alexander Sahlin (Fredrik Bergvik).

Backar: Alexander Falk – Adam Wilsby, Andreas Hjelm – David Berg, Bobbo Petersson – August Berg, Sebastian Walfridsson.

Forwards: Nick Olesen – Christopher Liljewall – Ludwig Blomstrand, Sebastian Bengtsson – Hugo Gustafsson – Måns Lindbäck, Filip Ahl – Martin Janolhs – Christopher Bengtsson, Anton Blomberg – Emil Lind – Carl Becker.

Extraforward: Gustav Lindberg.