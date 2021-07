Backen fick inte nytt kontrakt i SSK– nu är han klar för ny klubb: ”Jäkligt kul”

Efter den senaste säsongen i Hockeyallsvenskan valde SSK att inte ge 28-årige Alexander Falk förlängt kontrakt. På onsdagen presenterades backen i stället som Vita Hästens senaste nyförvärv.

– Det känns jäkligt kul, jag ser fram emot det. Vita Hästen har alltid varit svåra att möta, säger han till sin nya klubbs hemsida.

Alexander Falk kom till Södertälje som 26-åring inför säsongen 19/20. Den säsongen blev det bara 17 matcher i Hockeyallsvenskan. Säsongen därefter blev det fler. På 50 matcher stod han för nio poäng.

I sin nya klubb återförenas han med en gammal bekant i huvudtränare Tony Zabel.

– Det känns lite extra kul för mig eftersom det var jag som tog in honom i Djurgårdens J18 en gång i tiden. Alexander är en defensiv back. En bra karaktär både vad gäller träning, på is och utanför is. En härlig kille att ha i grupp.