Åtta månader sedan han fick sparken – Ulf Lundberg i första intervjun om tiden i SSK: ”Var tufft läge, men jäkligt kul”

Det har gått åtta månader sedan Ulf Lundberg fick gå från jobbet som huvudtränare i SSK.

Under den tiden har han inte velat ställa upp på en intervju om tiden i klubben. Under säsongens gång avböjde han flera gånger, med hänvisning till att han ville vänta eller inte ville ta uppmärksamheten från SSK. Det enda uttalandet har skett via sms, där han önskade laget lycka till med säsongen.

Sedan har han utsetts till ny förbundskapten för Damkronorna.

Och nu går han med på att öppna upp.

LT-sporten träffar honom för en promenad intill Årstaviken i Stockholm, där han nu har sin arbetsplats på Svenska ishockeyförbundets kansli.

– Jag har gjort intervjuer, men det jag sagt om SSK har inte framgått. Jag har bara positiva känslor över min tid i SSK, men det har väl inte varit tillräckligt intressant för att ta med i artiklarna. Man kanske har hoppats att jag ska säga något annat? säger han.

Nu vill han att hans positiva ord ska komma med i texten.

– Jag känner bara värme när jag tänker tillbaka på tiden i SSK. Jag har inte känt någon bitterhet över huvud taget, säger Ulf Lundberg.

Han kommer under samtalet in på sitt eget ansvar, hur värvningsarbetet gick till bakom kulisserna i en klubb utan sportchef, rollfördelningen mellan honom, klubbdirektören Mats Pernhem och konsulten Andreas Appelgren, om sin ledarstil och bristerna i klubben som gjorde hans uppdrag svårare.

Det har ju blivit mycket diskussion om coacher och människosyn runtom i världen på senare tid, och jag är glad att jag har en kompass som är sund

Men vi börjar från början.

Ulf Lundberg var näst intill okänd för den breda hockeypubliken när han lanserades som Mats Waltins efterträdare i SSK tidigt på hösten 2017. Den tidigare U17-förbundskaptenen fick uppdraget att lyfta SSK efter en svag säsongsstart, och han lyckades. SSK tog till slut den sista slutspelsplatsen, och var i slutspelsserien ytterst nära att gå vidare till nästa steg i kvalet mot SHL.

Men säsongen efter gick inte lika bra. Spelaromsättningen var enorm och laget missade slutspel. Kritiken mot Ulf Lundberg började växa från supportrarna, och SSK inledde hösten 2019 med att bara ta nio poäng på elva matcher.

Den 21 oktober fick Ulf Lundberg sparken.

Hur har du haft det sedan dess?

– Den har varit väldigt nyttig på flera plan. Man är som i en torktumlare och det är ju självvalt. Och sen känner jag att när jag kastades ut från torktumlaren så var det nyttigt med reflektion. Det har varit viktigt att lägga tid på nära och kära. Och se mycket hockey, se det lite utifrån innan man hoppar in i det igen.

Den 40-årige tvåbarnspappan från Gustavsberg har tagit sig tid med sin familj, spelat golf, umgåtts med vänner och hittat ny kraft för det nya uppdraget. Samtidigt visar han ingen som helst bitterhet gentemot SSK. Ulf Lundberg berömmer även klubbens ordförande Christer Åberg för professionalism kring beslutet att avskeda honom.

– Sen vet alla, men det är värt att poängtera, att när jag kom in i klubben hade man tagit sig upp från hockeyettan, spelat kval för hålla sig kvar och sedan fått en tuff start på nästa säsong. Det var ett tufft läge, men det var jäkligt kul att komma in. Den säsongen hade kontraster. Vi fick snöbollen i rullning i slutspelsserien.

SSK kom som bekant på samma poäng i slutspelsserien som Oskarshamn, som gick vidare.

– Vi kunde ha gått hur långt som helst, säger Ulf Lundberg.

Den första säsongen blev också hans bästa resultatmässigt i klubben. Sedan började motgångarna.

– När jag ser tillbaka så var det en omställningstid för klubben. Man hade ingen sportchef, utan Mats Pernhem (klubbdirektör) hade allt på sina axlar. Nu har man tagit kloka beslut, och anställt en sportchef. Och sen, när jag fick sparken, var det många spelare man tog in eller bytte ut, inklusive de inlånade spelarna (Adam Wilsby och August Berg, framförallt). Så man gjorde en kraftig inriktningsförändring där, säger Ulf Lundberg.

Men han är också stolt över att ha hållit fast vid sin egen, positiva linje, trots motgångarna.

– Att förstärka det friska, att ta fram det positiva. Att vattna spelarna och få dem att växa, som personer och hockeyspelare. Jag är helt övertygad om att det sättet är det vinnande. Det värmer att en hel del spelare sagt efteråt att jag 'höll hela vägen' med att hålla det positiva tänket och bygga på det, säger han, och fortsätter:

– Sen lär man sig hela tiden saker om sig själv, och om andra – när det brinner till, hur man kommunicerar i stressade lägen. Klart att det är mycket sånt som varit nyttiga erfarenheter.

Har du känt någon gång att du varit för snäll mot spelarna?

– Det är ingen motsättning mellan snäll och tydlig. Mitt ledarskap bygger på att 'man kan inte motivera, men man kan inspirera'. Med spelare som har ett eget driv, så är det ganska lätt som ledare att kugga i det och driva på mera. Finns inte det egna drivet, då är det svårare. Ska man då gå tillbaka i tiden lite grann och vara auktoritär? Ja, det kanske man ska i vissa situationer. Men jag ger inte avkall på min filosofi på så sätt att jag sågar någon spelare offentligt eller försöker knäcka vederbörande. "Skrämsel-ledarskap" tror jag inte på. Och det har ju blivit mycket diskussion om coacher och människosyn runtom i världen på senare tid, och jag är glad att jag har en kompass som är sund.

Kunde du ha gjort något annorlunda under åren i SSK?

– Absolut. När man utvärderar sig själv så finns det säkert flera saker, säger Lundberg och tänker efter.

– Att kanalisera ens egen energi på det som, även på kort sikt, påverkar resultaten. För det är så viktigt, alltid, för sponsorer, fans, för anställda i klubben, om man vinner eller förlorar. Jag borde ha kanaliserat min tid och sagt nej till vissa saker.

Som till exempel?

– I en större organisation så kan huvudtränaren rikta sin tid och energi mot det som är framgångsfaktorerna. Men man vill ju ställa upp, vara en bra ambassadör för klubben. Jag ville titta på juniorerna och deras matcher, vara mån om hockeygymnasiet och ha kontakt med alla där omkring. Jag känner att det ingår i rollen som huvudtränare, men det hade jag kanske varit tvungen att skala bort.

Vad är det svåraste med jobbet som du tror att inte många förstår?

Ulf Lundberg tänker efter.

– Att hela tiden vara den som ska studsa upp. Man kan komma hem efter en bortamatch och ha förlorat, men då är du som tränare den som ska tillföra energi till laget.

Saknade du ett stöd själv? Hade du stöttning och hjälp av någon?

– Och det där, det ligger som jag ser det i en sportchefs jobb. Och så får sportchefen hämta stöd uppifrån. I vissa klubbar jobbar de med extern hjälp som kommer in som stöd. Men jag fick stöd av Dennis (Bozic, assisterande tränare), vi pratade väldigt mycket.

Mats Pernhem var också ett stöd som hans chef, berättar han, men inte i hockeyfrågor.

– Precis. Men Dennis, han kan gå hur långt som helst. Han har kompetens, och rätt värderingar. Satsa på Dennis, säger jag bara.

Nu blickar Ulf Lundberg framåt. Damkronorna har åkt ur A-gruppen och måste ta sig tillbaka. Och i augusti 2021 väntar OS-kval.

– Vi är nia på världsrankningen och har väldigt tydliga mål, såklart, att gå upp i A-gruppen igen, och sedan självklart kvala in till OS. Jag tror att många kommer följa Damkronorna på vägen uppåt, säger Lundberg.