Astra Zeneca-bolag kan få miljarder i finansiering för coronavaccin

Bolaget, som ägs till åtta procent av Astra Zeneca som därmed räknas som storägare, har gått ut med nyheten i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet har den amerikanska regeringen gått med på att ge bolaget finansiering på upp till 483 miljoner dollar, motsvarande ungefär 4,6 miljarder kronor, något som ekonominyhetsbyrån Bloombergs var bland de första att rapportera.

Pengarna ska gå till dels utveckling av det potentiella vaccinet - som går under namnet mRNA-1273 - och till uppskalning av produktionen om det visar sig vara effektivt.

Bolaget har redan ansökt om att få testa vaccinet på människor och förhoppningen är att testningen ska börja i slutet av denna månad.

– Genom att nu investera i en uppbyggnad av vår tillverkning för att möjliggöra storskalig produktion som svar på pandemin, tror vi att vi kommer att kunna leverera miljoner av doser per månad under 2020 och med ytterligare investeringar, tiotals miljoner per månad under 2021, om vaccinkandidaten visar sig framgångsrik i kliniska studier”, säger vd Stephane Bancel Reno i ett pressmeddelande.