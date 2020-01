Assyriska värvar från superettan – ska bli nyckeln på mittfältet: "Vill ta dem tillbaka"

Assyriska FF var med i toppen av division 2 förra året, men nådde inte hela vägen fram. Nu laddar laget om, och nya sportchefen Stefan Batan presenterade på måndagen sitt första tunga nyförvärv – den centrala mittfältaren Boris Ljevar.

31-åringen kommer att få en nyckelroll i lagets spel och kommer med erfarenhet från över 150 matcher med Västerås SK i division 1 och superettan.

– Boris är en spelare jag spelade med hösten 2018 och lärt känna genom Västerås SK. En hårt jobbande central mittfältare. Han är som skräddarsydd för oss, han står för bra erfarenhet och kvalitet. Han var vice kapten och väldigt omtyckt i Västerås och jag är förvånad över att inte VSK förlängde med honom, säger Stefan Batan när han presenterar nyförvärvet på klubbens kansli.

Kontraktet är skrivet på ett år.

– Sen kommer han trivas så bra att han vill förlänga med oss, ler Batan, som nu riktar blickarna mot att addera en etablerad anfallare till den unga truppen.

– Boris kommer ta en av de viktigaste positionerna i laget. Nu känner jag mig lite lugnare, säger Batan.

Det blev klart i slutet av november att Boris Ljevar inte skulle erbjudas något nytt kontrakt av VSK. Något som han blev mycket besviken över då, när han intervjuades av VLT.

– Jag vill inte gå in i detalj på vad som har hänt, men det jag kan säga är att jag tyvärr blev ganska rejält vilseledd under ett antal veckor där det sades saker till mig som man sedan tog tillbaka. Den biten gjorde väldigt ont. Jag vill inte gå in på detaljer, det känns bara onödigt. Men tyvärr är det något jag aldrig kan förlåta, sade Boris Ljevar till VLT då.

I dag vill han fortfarande inte berätta vad besvikelsen handlar om.

– Min tanke var att spela i VSK, men några saker hände och det blev inte så. Varför, är inget jag vill gå in på. Det är skitsamma nu. Nu är jag här, säger han.

Vad får dig att gå från superettan till division 2?

– Jag är inte 18 längre, och jag ville testa nåt helt nytt. Jag lärde känna Stefan och vi kom varandra ganska nära, jag tycker om honom mycket och har respekt för honom. Så när han hörde av sig var det ingen tvekan om att i alla fall lyssna på vad han sa, och när jag träffade alla härliga människor här i klubben så blev jag lockad av vad de sa. Assyriska ska vara högre upp i seriesystemet och jag kände att det är intressant att komma hit och bidra till att ta dem tillbaka upp, säger Boris Ljevar.

Han kommer att bo kvar i hemstaden Västerås med sin sambo, jobba kvar på Sandvik i Hallstahammar och pendla till Södertälje för träningar och matcher.

– Jag är inte mätt, jag vill spela fotboll i fyra-fem år till. Assyriska har varit på den högsta nivån och jag tror att klubben kan ta sig tillbaka dit. Jag vill vara en del av att göra det, säger han.

Vilka förväntningar ska finnas på dig kommande säsong?

– Jag kommer jobba hårt, varje träning och varje match. Det är vad jag kan lova. Sen hoppas jag bidra med fina fötter och spelförståelse. Senaste åren har jag varit mer defensiv, men jag har inga problem med att spela längre fram så länge det är centralt på mitten.

Boris Ljevar är högerfotad, men...

– Vänsterfoten är klart bättre än Batans höger, om man säger så (skratt).