Asplund saknar julkonserterna i december – men glad över oväntade julklappen

Under december skulle minst ett tjugotal julkonserter ha ljudit i Södertälje och Nykvarn, men coronaviruset och alla restriktioner har lyckats tysta ned julens glada klanger. En som verkligen är besviken är Peter Asplund, internationellt firad jazzartist från Södertälje och Nykvarn.

– Verkligen jättetråkigt. Jag gjorde ju en julskiva 2013, som vi turnerat med sedan dess. Det här är första julen sedan skivan kom, som vi inte varit ute och spelat live med musiken, säger Peter Asplund.

Nu hoppas han kunna boka in så många spelningar som möjligt under 2021 och det ser positivt ut än så länge. De flesta av de jobb han skulle ha gjort under 2020 är flyttade till 2021.

– Ja, Gudskelov! Det innebär att vi i alla fall får genomföra konserterna.

Jag har tvingats ta break från trumpeten och skrivandet

Under året har allting stått still för hans del. Asplund spelade sin senaste regelrätta konsert i månadsskiftet februari/mars och sedan dess har han inte konserterat alls.

– Det har gått på lite sparlåga under långa perioder under året. Jag har tvingats ta break från trumpeten och skrivandet här och där, men stundtals övat som vanligt och fått ur mig en del komponerande.

En DN-kritiker har valt ditt album som sin favorit under året. Hur känns det?

– Skivan ”All my septembers” valde vi att släppa i våras under covid-19:s brinnande första våg. Vi visste inte om det skulle funka, att släppa en skiva utan någon tillhörande release turné, men det visade sig vara jättebra. Skivan spreds och människor verkade sukta efter något att lyssna på hemma i sina karantäner, säger Peter Asplund, nöjd över det fina mottagande.

– Vi fick toppenfint recensioner och naturligtvis betyder det oerhört mycket att Sveriges största tidning väljer skivan som årets favorit, bland jazzskivorna. En fantastisk julklapp.

Om Peter Asplunds ”All my septembers” skriver DN:s Johannes Cornell: ”En musikers största tillgång är förmodligen inte skickligheten eller ens uttrycksförmågan – utan hängivenheten. Trumpetaren Peter Asplund har alltihop och är till på köpet en oförblommerad romantiker med delar av jazzens mest klassiska estetik i fonden”. Peter Asplund tror att en orsak till det fina mottagandet kan vara att han nu ännu mer har hittat sitt sound och sin personlighet som trumpetare och kompositör.

– Ja och att jag valt spelkamrater som passar mig och musiken extra bra. Skivan känns både genomarbetad, variationsrik och hänger ihop bra. Samt att den även är personlig.

Hur kommer du att fira helgerna?

– Jag kommer att ta det lugnt året ut nu, men hoppas innerligt att inte hela våren 2021 också ställs in. Att bara gå hemma och skrota och inte dra ut på turné med jämna mellanrum känns som ett halvt liv.