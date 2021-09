Asplund bjuder på ny underhållningsserie: ”Rikskända artister ska blandas med Södertäljes bästa”

Under ”Living room” kommer trumpetaren och sångaren Peter Asplund att utgå från sitt band ”Aspiration” med basisten Hans Andersson och trumslagaren Johan Löfcrantz Ramsay. Sedan bygger han på med gäster. Under den första föreställningen har han med sig pianisten Lars Jansson och sångerskan Isabella Lundgren. Båda medverkade i hans senaste album ”All my septembers” som kom ut i april 2020.

– Just nu är vi ute på turné med mitt band så det blir naturligt att vi spelar här med just de musikerna. Vi har dessutom inte gjort någon riktig release på mitt album här i Södertälje, säger Peter Asplund.

– Tanken med serien som jag nu startar här är att få en plattform där jag kan göra föreställningar i Södertälje och bjuda in rikskända artister och blanda dem med Södertäljes bästa.

Att Asplund arrangerar serien på Oktoberteatern har att göra med att han vill skapa möten mellan musiken och teatervärlden. På lördag (25 september) uppträder även Magnus ”Mankan” Nilsson som har lyssnat på Asplunds skiva och inspirerats till att skriva små betraktelser som han kommer att läsa. Under kvällen kommer Mankan att sjunga också.

– Det är inte ett knippe jazzkonserter vi gör, säger Peter och avslöjar att det under aftnarna kan poppa upp oannonserade gäster.

– Ja, det kan vara vem som helst ur vår Södertäljeflora av artister. Så man vet aldrig vem eller vad som kommer att hända under en sådan kväll. Det lokala inslaget är viktigt.

Vad kommer ni att framföra nu på lördag?

– Skivan handlar ju om september, hösten och alla känslor som infinner sig kring den perioden på året. Vi kommer bjuda på musik från skivan, varvat med annan musik som passar in i september – och höstkänslan.

Under pandemin har Peter Asplund, liksom de allra flesta andra som arbetar inom kulturbranschen, haft en mycket lugn period efter alla inställda uppträdanden.

– Jag har både tagit det lugnt, zoomat ut och tittat på livet från andra perspektiv än jazzmusikerns, men jag har naturligtvis även fördjupat mig i musik, övning, komponering och planerande av nya spännande projekt, säger han.

– Det man saknat är ju mötet med livepubliken, så det blir den stora kicken i höst.

Har du fått klart till nästa program i serien?

– Någorlunda. Vi kör på lördag 13 november och en av gästerna då är Maria Möller, operasångerska, musikalartist, skådespelare, imitatör och standuppare.