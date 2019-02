Fler sommarjobb finns att söka tidigt

Anmäl text- och faktafel

I de flesta län ökar antalet jobb som finns att söka tidigt på året. Totalt fanns det i januari 50 000 lediga jobb i hela landet i arbetsförmedlingens platsbank, 2165 av dessa fanns i Stockholms län. Siffran för länet har ökat jämfört med förra året, då låg den på jobb.

Arbetsförmedlingen tipsar i sitt pressmeddelande om att jobb även kan annonseras ut på andra ställen än platsbanken, och uppmanar de som vill söka att hålla utkik även i andra kanaler.

– Många branscher söker personal just nu och under sommaren har du chansen att få in en fot i en bransch som kanske just du är intresserad av. Håll ögonen öppna, för redan nu kommer sommarjobben ut. Sociala medier, företagens hemsidor, jobbmässor, kontakter – kolla alla tänkbara kanaler för att inte missa en jobbmöjlighet, säger Priya Eklund, jobbsökarexpert på Arbetsförmedlingen, i pressmeddelandet.