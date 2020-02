Anna Setzman om livet från SBBK:s basketplan till idrottens maktkorridorer: ”Man lär känna sig själv bättre längs vägen”

Nykvarns SK:s ordförande Anna Setzman har alltid levt nära idrotten och intresset väcktes tidigt under barndomen i Motala.

– Jag har levt med sport nära mig så länge jag kan minnas. När jag var liten spelade mina bröder fotboll och jag ville vara med. Fotboll spelade jag först, sedan kom basket. Jag provade på ridning och friidrott – men basket och fotboll fastnade jag för, säger Anna Setzman.

För Anna Setzman är idrott ett socialt utlopp som ska finnas tillgängligt för alla ungdomar och barn som vill delta. När hon ser tillbaka på sin barndom är många minnen kantade av guld, just tack vare hennes sportiga uppväxt. Hon ser varmt tillbaka på samvaron, vännerna, cykelturerna på väg till träningen i sommarsolen och nätterna på gymnastiksalarnas golv under alla cupresor.

– Jag tänker ofta att det som gör idrott så himla bra är ett mönster för en bra barndom. Man får vänskap, röra på sig och ett socialt liv. Min trygga plats utanför skola och hem var idrotten.

När hon vid 20 års ålder bestämde sig för att satsa på basketen hamnade hon till slut i Södertälje och i SBBK. Trots att hon tillhörde eliten jobbade hon samtidigt på LTs annonsavdelning, så träning tog plats innan och efter jobbet.

– När jag spelade basket i Södertälje hade jag stort fokus på resultat och prestation, vilket var planen eftersom jag ville satsa. Den tiden kantas av minnen från när vi spelade i Europa, med tuffa motstånd. Jag kommer ihåg när vi var i en ishall i Tjeckien med fullsatta läktare och hockeyorgel, något som man inte var van vid som spelare i en damsport.

Att skilja på person och prestation kan vara svårt, medger Anna Setzman. Lagkänslan innebär för henne att förluster och motgångar känns mjukare – men ibland har även hon känt att droppen runnit över bägaren.

– Jag har sura minnen också, till exempel en semifinal som vi förlorade och som jag tyckte var onödigt. Vi förlorade väldigt tajta matcher och åkte ut, då var jag den sämsta förloraren jag någonsin varit. Jag var så arg att jag inte klarade av att träffa mina medspelare efter matchen, något som idag kan kännas lite skämmigt.

Annas driv och engagemang har alltid kommit från hennes egen lust inför utmaningarna hon velat ta sig an. När hon, temporärt, hade lessnat på basketen valde hon att flytta hem till Motala igen och sedan bege sig utomlands. Efter en två år lång resa runtom i Australien, Nya Zeeland och USA kom hon tillbaka med många ny livskunskaper.

– Det var en paus och ett tillfälle att slappna av. När man hamnar i ett sammanhang kommer en förväntan från omgivningen på hur man ska vara. Men när jag var i ett främmande land kunde jag välja vem jag skulle vara - jag fick en chans att kliva ur den förväntade rollen. Många insikter kom längs vägen om vem jag är, det var jätteskönt, säger Anna Setzman och tillägger:

– Jag fick lära mig att prylar inte betyder så mycket, man kan leva lyckligt ur en väska. Jag saknade ingenting under de åren.

Med friska vindar i sitt segel kom hon efter ett tag tillbaka till Södertälje, påbörjade studier i socialantropologi och blev assisterande tränare för Södertäljes damlag i basket. Väl klar med studierna hamnade hon i det skrivna ordets värld – när hon blev anställd som reporter på LT.

– Intresset i mitt jobb som journalist var lusten att skriva och möta människor. Det bästa för mig var när jag fick komma in i sammanhang som jag aldrig annars skulle komma in i. Man får kliva in och ut ur människors liv, vilket var fantastiskt för mig som är nyfiken.

Hon fastnade i journalistyrket.

– Jag kommer ihåg när jag stod precis bakom läkarna som gjorde en bypass operation på Södertälje sjukhus för första gången, jag fick se den skicklighet som krävs för en hjärtoperation med mina egna ögon - något som jag aldrig hade fått tillgång till om jag inte var journalist.

Med tidens gång klättrade Anna på LT och blev tillslut såväl sportchef som redaktionschef och slutligen tidningschef. Under den tiden var marknaden för Sveriges tidningar tuff med stora nedskärningar, därmed var det stora personalansvaret var både givande och påfrestande menar hon.

– Bitvis fanns perioder där förändringar skulle ske snabbt, precis som i idrotten ville jag gå i mål snabbt. Men jag upptäckte att man som ledare måste vara försiktig med att gå för fort fram, att alla måste ha en chans att följa med i förändringarna. Jag lärde mig att vara medveten inför olikheterna hos personer hur en utmaning tas an.

Sex år in i det dubbla chefskapet kände hon inte samma glädje för jobbet som innan, så hon sa upp sig. Men det dröjde inte länge innan nya möjligheter syntes på horisonten. Hon klev in som pressansvarig under VM i ishockey 2012 och 2013. Detta hårda arbete fyllt av pressbyten, ansvar för 700 volontärer och en konstant helikopterblick ledde senare till hennes nuvarande tjänst som presschef för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

– Jag tycker om att utmanas i jobbet jag har nu. Det är väldigt likt en journalists jobb, med samma kunskaper. Man behöver förstå vad som blir en nyhet, vad som är värt att lyfta och vad för risker det finns i arbetet. Man får däremot svänga om i perspektivet.

Det är en utmaning att stå på sig ibland.

Hon beskriver sin arbetsvardag som varierande beroende på vad som står på agendan. Att vara spindeln i nätet som kopplar samman experter med frågande, producera pressmaterial och ha koll på förbundets ämnen som ska lyftas – är en givande arbetsmiljö menar Anna Setzman.

– Det är ett spännande jobb för mig eftersom det handlar om idrottens förutsättningar, man jobbar för att det ska bli så bra som möjligt för ungdomar, äldre, elitidrottare och motionärer. Det ska finnas stöd.

Ett viktigt mål för idrotten i dagens samhälle är att det måste finnas möjlighet för alla att hitta sin idrott oavsett bakgrund eller slutmål, menar Anna Setzman.

Är något en mer pressande fråga på agendan för idrotten enligt dig?

– Föreningar måste våga stå för värdegrunden som sätts i verksamheten och ha tydliga dialoger med barn och föräldrar om det. Det är något som jag tänker på utifrån mitt eget engagemang i Nykvarn. Det är viktigt att alla i en förening har en gemensam förståelse om varför man driver verksamheten på det sätt man gör – att det är ett demokratiskt beslut som tagits. Det är en utmaning att stå på sig ibland.

Som ordförande i Nykvarns SK på sin fritid får hon möta idrott när den är som bäst - fylld av barn och ungdomar med rörelseglädje. Där har hon stött på andra utmaningar än de som uppdagas i hennes arbetsvardag – exempelvis hur man löser stora grupper, får fler ledare eller får tonåringar att inte hoppa av sin idrott.

– För att få ungdomar att stanna kvar i idrotten kan vara en utmaning, då många slutar när de kommer in i tonåren. Då måste man våga vända sig till ungdomarna själva och ta reda på vad de vill ska ske i verksamheten – istället för att lyssna på vad de vuxna vill, till exempel.

Att vara bra ledare kan bero på många faktorer. För Anna Setzman är en säker ledare en som vet vad den vill och lever efter det. Att var lyhörd eller ombytlig är också en fördel, speciellt med barn.

– Man måste hitta lösningar när planen inte går som man tänkt, att våga tänka om. Målet är att barnen ska gå glada därifrån, det ska vara en rolig tid för dem. Det är det viktigaste för mig.

Under sin fritid försvinner hon gärna in i en bok eller tar en långpromenad i naturen med sina vänner för mysigt umgänge.

– Min egentid kretsar kring familj och vänner i första hand. Men föreningsengagemanget är fortfarande stort och lever kvar i mig, det är fortfarande så roligt att arbeta med barn och ungdomar – man lär sig mycket av dem.

Vad betyder Nykvarn för dig?

– Jag har lärt mig att jag inte behöver bo i staden och Nykvarn har visat att jag gillar att vara nära naturen. Jag kan tycka att en liten ort kan vara jobbigt för att det är få som bor där, men kan vara bra för att man har koll på varandra. Det har varit en otroligt trygg plats för mina barn att växa upp på och jag hoppas att deras uppväxt här med idrotten, har varit lika fin som min egen uppväxt.

Namn: Anna Setzman

Ålder: 51 år

Jobb: Presschef för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Bor: I Nykvarn

Familj: Två söner, Rasmus 18 år och Hugo 14 år

Hobby: Ordförande i Nykvarns SK, böcker, promenader och egentid