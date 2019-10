Anders succé – full uppslutning på uppropet om nattvandring i Nykvarn: ”Verkligen toppenkul”

Nykvarnsföräldern Anders Ahl vände sig till samtliga klasser på Lillhagaskolan med en önskan – ordna fram en kontaktperson, en förälder, per klass. Steg två blir sedan att varje klass tar ansvar för att nattvandra två helger per år. Då skulle det bli nattvandring i Nykvarn under cirka 40 fredagar och lördagar per år.

Uppslutningen i första steget blev näst intill total. I dag finns kontaktpersoner för 20 av 21 klasser.

– Det är verkligen toppenkul. Jag tror att det även ska ordna sig med den sista klassen, säger Anders Ahl.

Initiativet går under namnet Vuxna i Nykvarn. Såväl Lions som Nykvarns företagarförening har meddelat att de bidrar med pengar, bland annat så att jackor kan köpas in.

I veckan samlas kontaktpersonerna för ett uppstartsmöte på kaféet vid Hökmossbadet. Målet är att vara i gång med nattvandringarna den 1 och 2 november, då det är höstlov. Anders Ahl är optimist, även om allt inte är i hamn än.

Jag tror att folk vill vara med. Det handlar trots allt om en insats på inte mer än sex till åtta timmar per termin.

Rent konkret går det till så att respektive klass får ansvaret för en helg på hösten och en helg på våren. Klassens kontaktpersonen mejlar ut en vädjan till föräldrarna – det behövs fyra fem nattvandrare till fredagskvällen och lika många till lördagskvällen.

– Där har vi ett riskmoment – att ingen ställer upp. Men jag tror inte att det blir så, jag tror att folk vill vara med. Det handlar trots allt om en insats på inte mer än sex till åtta timmar per termin, säger Anders Ahl.

Bakgrunden till Anders Ahls initiativ är att 2019 började oroligt, med buskörningar, bilbränder och annan skadegörelse. De traditionella nattvandrarna i Nykvarn fortsätter med sin verksamhet parallellt med Vuxna i Nykvarn.

