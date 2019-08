Allt fler anmälningar mot IP-Only: ”Ett stort misslyckande för oss”

Anmäl text- och faktafel

Anmälningarna mot IP Only som kommit in till ARN har SVT sammanställt. 2017 fick företaget 14 anmälningar, 2018 89. I år har det än så länge kommit in 181 stycken.

– Det är ett stort misslyckande för oss. Vi prioriterar att få ner anmälningarna framöver. Min tro och förhoppning är att de kommer börja gå ner i slutet av det här året, säger Fredrik Borg, affärsområdeschef konsument på IP-Only, till SVT.

Företaget har på flera håll haft problem med förseningar i utbyggnaden på landsbygden, de har för att lösa detta tagit till flera åtgärder. Bland annat har en ny organisation införts, även en ny byggprocess och en ny kundkommunikation har kommit till.

Samtidigt som problemen funnits har företaget fått mest bidrag för bredbandsutbyggnad, 845 miljoner kronor för projekt i hela Sverige. Endast 65 miljoner är dock utbetalt enligt Fredrik Borg, resten betalas ut när det faktiska arbetet är utfört.

På SVT:s fråga om företaget kommer att kunna leverera fiber på alla platser där de beviljats bidrag svarar han så här:

– I de alla flesta fallen är vi redan igång och bygger i de bidragsprojekt vi fått. Om våra byggplaner skulle förändras så drar vi tillbaka vår ansökan i respektive område.