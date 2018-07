Meteorologen om extrema värmen: "Jag ser inget omslag"

Anmäl text- och faktafel

Under helgen har SMHI varnat för extrem värme de kommande dagarna. Minst fram till onsdag kommer vi få räkna med topp-temperaturer över 30 grader.

Det ser också ut som att värmeböljan håller i sig längre än så.

– Under lördagen så såg det ut som att det skulle komma in lite kallare luft under tisdag och onsdag och att ett regn skulle dra upp, men nu gör det inte riktigt det längre, säger Ingrid Eronn, meteorolog på vädertjänsten Foreca.

Hon framhåller att prognoserna alltså kan ändra sig, men det ser inte ljust ut för den som vill slippa värmeböljan.

– Jag ser inget omslag i vädret de närmaste tio dagarna, det blir fortsatt torrt och varmt, säger hon.