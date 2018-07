Grundstött fartyg gled av grundet – mindre oljeutsläpp har nått land

Det har medfört risk för oljeutsläpp, rapporterar Kustbevakningen i ett pressmeddelande.

Det var, som vi tidigare rapporterat, natten till den 23 juli som det Panamaregistrerade biltransportfartyget M/S Makassar Highway med över 14 knops fart gick på grund i Tjusts skärgård, norra delen av Kalmar län.

Fartyget var på väg mellan tyska Cuxhaven och Södertälje med en last av cirka 1 300 personbilar.

Fartyget är 139 meter långt och 23 meter brett – alls inte det ”jättefartyg” som det kallats i den inledande rapporteringen. I själva verket är dess storlek som biltransportfartyg mycket modest. Exempelvis är det svenska Walleniusrederiets flotta av biltransportfartyg generellt sett 100 meter längre och 10 meter bredare. Makassar Highways dimensioner kan närmast jämföras med 1970- och 1980-talets Finlandsfärjor.

Dess lådformade konstruktion är liksom andra biltransportfartyg anpassad för att kunna frakta fordon på flera lastdäck, fordon som körs på och av fartyget via en ramp i aktern.

Av någon obegriplig anledning satte bryggbefälet i höjd med Ölands södra udde en kurs som, om det aktuella grundet inte funnits, ändå lett till att fartyget körts upp på land någonstans i höjd med Gryt i södra Östergötland. Någon timme efter att den felaktiga kursen satts var grundstötningen ett faktum och farten höll en jämn marschfart om cirka 14,5 knop hela tiden fram till grundstötningen.

Fartygets överstyrman som hade vakten på bryggan vid grundstötningen, erkände att han varit berusad före och vid grundstötningen. Han har redan accepterat ett strafföreläggande om villkorlig dom och dagsböter för sjöfylleri och vårdslöshet.

Fartyget har under tiden sedan grundstötningen stått hårt på grundet med skador på skrovet som lett till att havsvatten läckt in i bränsletankar, ballasttankar och en restoljetank. Under tiden efter grundstötningen har Kustbevakningen, Transportstyrelsen, rederiets försäkringsbolag samt bärgningsföretag diskuterat vad som ska göras. Länsor lades ut för att hindra oljeutsläpp.

Fartyget kasade dock av grundet natten till söndagen i hård blåst – överbyggnadens konstruktion gör fartyget känsligt för sidvindar – och därmed tog det med sig en del av länsorna som lagts ut i vattnet för att samla in och begränsa oljeläckaget från fartyget.

Under söndagen drev trots Kustbevakningens insatser en mindre mängd olja i land vid Flatvarp i nordligaste delen av Kalmar län. Sju kubikmeter olja har sanerats ur havet. Insatser kommer nu att göras på land för att sanera oljan.

Fartyget flyter trots skadorna och har flyttats lite längre bort från grundet. Fartyget kommer att undersökas och tömmas på olja. Ingen människa har skadats under grundstötningen eller arbetet därefter. Det är inte känt vilken kondition fartygets last av bilar befinner sig i.