Bildextra: Polska brandmännen rastade i Almnäs på vägen hem: "Vi kommer aldrig glömma Sveriges kärlek"

Det tutar och tjuter när de 44 polska brandbilarna, med följebilar och buss, passerar personbilarna som ställt sig i varje möjlig ficka längs vägen till den gamla beväringsparkeringen i Almnäs. Blåljus blinkar, händer vinkar och tummar pekar uppåt bakom vindrutorna.

Se bildspelet här:

I två veckor har omkring 110 polska brandmän hjälpt till att släcka de stora bränderna i Sveg och Ljusdal. Under lördagsmorgonen lämnade de Ljusdal, tankade i Gävle vid 13-tiden och tog sedan en två timmar lång rast i Almnäs strax efter kl 16. Då hade Södertälje kommuns fastighetsförman Klas Wallin hunnit hämta fika åt allihopa på Ica och tillsammans med familjen Arvidsson och receptionisten Marwan Mageed från First hotel dukat upp kaffetermosar, smörgåsar, munkar och frukt på ett par bord i trädskuggan.

– Det känns bra att kunna ge dem fika, och inte bara en tom parkering, det hade känts lite futtigt med tanke på vad de gjort för Sverige, säger Klas Wallin.

Anna Arvidsson och Marwan Mageed är inne på samma sak.

– Det är helt klart värt det. Alla tackar och är så vänliga. De tycker bara att de har gjort sitt jobb, men för oss har de gjort massor, säger Anna Arvidsson.

– Vi står här och väntar och tycker det är varmt. Men de har åkt ända hit från sitt land för att hjälpa till. Det är stort, säger Marwan Mageed som hämtat 60 liter kaffe åt brandmännen.

Medan människor tankar kaffe tankar bilar drivmedel hos Försvarsmaktens fjärde lednings- och sambandsbataljonens tankbil. En grupp på fyra soldater och en löjtnant har åkt hit från Enköping med 6 000 liter. Det är inte den första gången i sommar som de tankar brandbilar.

– Jag hann inte mer än tre dagar in på semestern förrän chefen frågade om jag kunde hjälpa till vid bränderna, säger soldaten Patrik Hallin.

Tidigare i sommar har han till exempel varit med en tankbil i Sälen i två veckor, då det brann två meter ner i marken på ett fjäll. Då tankade gruppen som mest fem bilar. 44 är en viss skillnad. Men jobbet går bra och drivmedlet räcker.

– Det känns bra att hjälpa till. Det är kul att göra något annorlunda, säger Patrik Hallin.

Medan brandmännen väntar på att alla bilar ska fyllas minglar de runt med alla civila som kommit för att se hjältarna med egna ögon. Efter två veckor i svenskarnas blickfång verkar de ha vant sig. De ställer upp på foton, busar med barnen och har långa samtal med före detta landsmän som numera är Södertäljebor.

Brandmännen Wiestaw och Cezary står i den lilla skugga som finns med varsin munk och pappersmugg kaffe i händerna. De har omkring 800 kilometer kvar hem till Szczecin (Stettin på svenska). Det är därifrån eller från Poznan som alla 110 brandmännen kommer.

Hur var det möjligt att så många kunde åka från Polen och hjälpa oss?

– Vi är många i Polen, 110 personer är inte så många, säger Wiestaw och skrattar.

Det här är första gången de två släckt bränder utanför hemlandet, berättar de.

– Under de 20 år som jag varit brandman har jag aldrig sett en så stor brand. 25 kilometer i diameter. Oh my God, säger Wiestaw.

Ibland var det svårjobbat och tungt. De kunde jobba i tolv timmar innan de fick paus, säger Wiestaw. Han skulle egentligen ha haft semester de här veckorna som han nu jobbat i Sverige. Men när han kommer hem igen väntar tre fyra dagars ledighet med familjen. Då ska han berätta för dem och alla vänner om tiden i Sverige. Det är framförallt svenskarnas vänlighet han kommer att minnas.

– Vi kommer aldrig glömma Sveriges kärlek. Att folk stod och väntade på oss på broar och längs vägar, för att hälsa de polska hjältarna välkomna. Vi är starka män. Men när vi ser en mamma och ett barn hålla upp papper med ett hjärta på mot oss, då gråter vi, säger Wiestaw.

Det tar fyra och en halv minut för alla bilar att lämna parkeringen i Almnäs. Se och hör deras tutande farväl här: