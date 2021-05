Åklagaren: ”Fler kan komma att gripas” – LT har kartlagt de misstänkta i eko-härvan

Fem personer – tre mäklare, en revisor och en företagare – sitter fortfarande anhållna misstänkta för grovt näringspenningbrott efter att den sjätte släpptes på tisdagskvällen efter förhör.

Men den släppta – frun till en av mäklarna – är fortfarande misstänkt, enligt åklagare Fredrik Sandberg, som leder förundersökningen.

– Samtliga av de misstänkta har kopplingar till bolag inom fastighetsbranschen, säger han.

Det betyder att även om de har en bakgrund som mäklare eller revisor så har de även styrelseengagemang i fastighetsbolag.

Står bakom flera bolag

LT kan även berätta att flera av dem även står bakom andra typer av bolag, som frisörsalonger och privat arbetsförmedling.

Just nu förhörs de gripna, som alla misstänks för grov näringspenningtvätt.

– Vi tittar på alla transaktioner under gärningsperioden 2019 fram till i år. Det innebär att fler kan komma att tas in under utredningens gång, alla som haft med det här att göra kommer vi titta på, vi kommer inte lämna någon orörd, säger Fredrik Sandberg, som tillägger att det finns fler misstänkta i ärendet redan.

– Antalet kommer förmodligen att förändras över tid, men nu har vi gjort insatsen mot de här sex personerna som vi uppfattar som kärnan, säger han.

”Ett nätverk av personer”

Bakom den ekobrottshärva som nu börjat nystas i står ett nätverk av personer som bistått varandra på olika sätt. Fredrik Sandberg vill inte gå in specifikt i ärendet.

Men rent generellt, vilka typiska roller spelar mäklare och exempelvis banktjänstemän i den här typen av näringspenningtvättsfall?

– De sitter på en förmåga som de kriminella vill utnyttja, de har kunskaper och kan möjliggöra. Det blir tacksamt för kriminella att knyta dem till sig. Som mäklare kan det handla om att snedvrida affärer så de inte går rätt till, sälja till lägre pris exempelvis. Banktjänstemän kan bevilja lån.

Även beloppen kan komma att växa under utredningens gång. Just nu tittar man särskilt på pengaflöden mellan de inblandades konton som uppgår till cirka hundra miljoner kronor.

”Väldigt sofistikerade brottslingar”

– Men vi har bara skrapat på ytan, vissa av betalningarna kanske inte kan knytas till penningtvätt. Det är väldigt sofistikerade brottslingar vi har att göra med, vad som i slutänden påstås vara brottsligt återstår att se, vi har en lång bit kvar, säger Fredrik Sandberg, som räknar med att besluta i åtalsfrågan innan nyår.

Just nu inriktar han sig på häktningsförhandlingen, som väntas ske på fredag.

– Nu hålls förhör, vad som sägs där blir också avgörande för om de begärs häktade eller släpps, säger Fredrik Sandberg.

Brottsrubriceringen näringspenningtvätt är dock en tämligen svepande rubricering, som inte nödvändigtvis behöver innefatta brottspengar för att få någon fälld. Snarare tillkom brottsrubriceringen för att stävja användandet av bulvaner och slussning av pengar snabbt mellan olika konton.

– Det behöver inte betyda brottsliga pengar för att det ska vara näringspenningtvätt, säger Fredrik Sandberg.

Lagstiftningen är fortfarande dels i sin linda, men det finns hovrättsdomar som styrker det senare.

Men ofta upptäcks andra brott när Ekobrottsmyndigheten väl börjar granska fallen.

– Vi börjar ofta med misstanke om näringspenningtvätt, sen får vi se var det landar, säger han.

Ingår i Tore 3-insatsen

Utredningen sker inom ramen för Tore 3 – insatsen mot grov organiserad brottslighet i Södertälje. Förutom Ekobrottsmyndigheten som utreder ekobrotten, står även polisen och Internationella åklagarmyndigheten mot grov organiserad brottslighet bakom. Den senare inriktar sig på annan typ av brottslighet.

Under tisdagen gick polisen ut med uppgifter om att misstanke redan nu finns om trolöshet mot huvudman och mutbrott.

LT har granskat de misstänkta i ekobrotthärvan:

Man, 40, tidigare mäklare och bolagsman:

► Har styrelseengagemang i 14 bolag, varav flera fastighetsbolag i Södertälje.

► Har genomfört en större fastighetsaffär i Södertälje via ett av bolagen.

► Bosatt i Södertälje

Man, 39, mäklare:

► Har styrelseengagemang i tre bolag, varav ett jobbrekryteringsbolag. Minst ett av bolagen är skrivet på den misstänkte revisorns kontorsadress i Södertälje.

► Bor utanför Södertälje.

Man, 38, mäklare:

► Har engagemang i styrelsen för en bostadsrättsförening och två aktiebolag, däribland ett inriktat på frisörverksamhet.

► Bor i Södertälje

Man, 39, revisor:

► Har nio engagemang i bolagsstyrelser, flera av dem är samma bolag som även den 40-årige mäklaren ovan sitter med i.

► Bor utanför Södertälje

Man, 40, företagare:

► Har officiellt engagemang i fem företag, men enligt uppgift till LT ska mannen stå bakom upp till 100 företag i och utanför Södertälje där han har avgörande delägarskap, däribland p-bolag, frisörsalonger, gallerior utomlands, fastigheter i Södertälje och restauranger.

► Enligt uppgift till LT ska mannen stå bakom flera stora fastighetsaffärer kopplade till mäklarna ovan.

► Polisen kopplar honom till personer inom Södertäljenätverket

► Bor i Södertälje

Kvinna, 40, företagare:

►Har engagemang i tio företag, åtta aktiebolag och två bostadsrättsföreningar. Flera är fastighetsbolag tillsammans med sin make – den 40-årige tidigare mäklaren och företagaren ovan.

► Bor i Södertälje