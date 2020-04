Absurda prislappen för att riva och bygga om hela Lunakvarteret: 1 500 miljoner kronor

Hela kommunkoncernens investeringsbudget för 2019. Södertälje kommuns kostnader för grundskolor och gymnasier under 2019 (personal, inköp, hyror, städning med mera). Notan för Scanias splitternya gjuteri.

Det kan vara svårt att greppa hur mycket pengar 1,5 miljarder kronor är, men ovan har du tre exempel som förhoppningsvis hjälper till.

För nu finns en första uppskattning på hur dyrt det kommer bli att hantera mögelskadorna i Lunakvarterets fem huskroppar.

Att bara åtgärda möglet, genom att riva och återuppbygga alla ytterväggar, skulle kosta 509 miljoner kronor.

Vill man dessutom ändra planlösningen, och modernisera lokalerna, kostar det 1 300 miljoner kronor.

Väljer man att riva alla hus och bygga upp de igen beräknas det kosta 1 500 miljoner kronor.

– Sedan 3-4 år tillbaka har man utrett vad man kan göra åt Luna, och det finns ett ganska långt framskridet förslag på en omdisponering av ytor och i gallerian, säger Ewert Sjöstrand, strategisk projektledare på Telge fastigheter, som äger fastigheten Luna 8.

Mittenalternativet, för 1,3 miljarder, utgår ifrån det färdiga förslaget om en ombyggnad av galleria och kontor.

– Någonstans är det skönt att det arbetet inte hade startat när vi upptäckte mögelproblemen, säger Ewert Sjöstrand.

Det dyraste alternativet, för 1,5 miljarder, utgår ifrån ett förslag från konsultföretaget Spacescape.

– Det handlar om att dela upp kvarteret och plocka fram det gamla Södertälje. Döda ytor byggs bort och gator blir mer publika, säger Ewert Sjöstrand.

Ett helt nytt kvarter kan få ”en delvis annan accent och med ett relativt stort antal bostäder” skriver Telge fastigheter i den information som styrelsen får när de träffas torsdag 16 april.

Spacescape första illustration visar hus i olika höjder, där kontor koncentreras till två huskroppar medan två andra huskroppar blir för bostäder. I huset som idag ligger till höger om Lunagallerians entré inryms biograf, restauranger och bibliotek i skissen. Lunagallerians överbyggnad rivs och stråket återgår till att bli gågata.

Förslaget, och den första illustrationen, är bara en grov skiss. Det är Ewert Sjöstrand noga med att poängtera.

– Det är bara ett sätt att se hur mycket volymer vi kan få in, säger Ewert Sjöstrand, som ändå tillåter sig att drömma lite.

– Tänk att stå på Rådhusgatan och se ända till Jovisgatan. Eller sitta uppe på taket till det vi kallar kulturpalatset med en drink och titta ner över torget.

Rivningsförslaget skulle också kunna innebära att Lunagaraget flyttar in under kvarteret med fastighetsbeteckningen Luna 8. Då kan fastigheten Luna 9 användas till annat. Och delar man upp Luna 8 i fyra delar öppnas möjligheten att sälja delar och på så vis få in andra intressenter.

Att bygga om, istället för att bara renovera, är nödvändigt. Det framgår i informationen till styrelsen: ”Vi har idag en hel del vakanser i gallerian och svåruthyrda omoderna kontor i övriga delar av fastigheten och ser inte att detta faktum märkbart skulle förändras med enbart en återställning av ytskikten.”

– Ingen tycker att Lunagallerian är en hit, och många gallerior kämpar för sin överlevnad idag, säger Ewert Sjöstrand, som menar att politikerna behöver ta ställning till, och värdera, vilka mervärden det kan ge att bygga om kvarteret.

Vilket tidsperspektiv handlar det här om?

– Om man väljer att bygga om och renovera (mittenalternativet), kan vi gå igång ganska snart. Kanske under första kvartalet 2021. Att riva och bygga nytt (dyraste alternativet) kräver troligtvis en ny detaljplan, så då är min kvalificerade gissning att vi pratar två - tre år framåt i tiden.

Om man väljer att riva - får man slänga det färdiga förslaget om Luna i papperskorgen då?

– River man så tar man bort de fysiska förutsättningarna för förslaget, så det är tveksamt om det går att använda.

Nu tittar tjänstemännen vidare på ekonomin i de olika alternativen, som vilka intäkter de kan ge. En garageutredning är också på väg att bli klar.

– Vi har inte allt på bordet än.

När det finns ett färdigt förslag är det dags för politikerna att välja riktning. Beslut måste inte bara fattas i Telge fastigheters styrelse, utan i alla kommunens högsta beslutande organ: koncernstyrelse, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Kan hyresgästerna stå ut med mögelproblemen i två till tre år till?

– Jag har ständig kontakt med hyresgästerna. Vi gör vad vi kan för att de ska lida så lite som möjligt av mögelproblemen, men har i dagsläget inga ersättningslokaler att erbjuda. Det verkar som att luftrenarna gjort nytta. Än så länge är det bara ett fåtal som upplever akuta besvär.

Fakta: Tre alternativ för Luna 8

Det billigaste alternativet, där möglet i fasaderna tas bort genom att fasader rivs och byggs upp igen, beräknas kosta 509 miljoner kronor.

Mittenalternativet innebär att fasader rivs och byggs upp igen, plus att gallerian och kontorsytorna byggs om och moderniseras enligt förslag som man jobbat med under flera år. Kostnad: 1 300 miljoner kronor.

Dyraste alternativet innebär att alla hus rivs, och att nya hus byggs. Konsultföretaget Spacescape har tagit fram ett första förslag på vad det kan innebära. Kostnad: 1 500 miljoner kronor.