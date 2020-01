49-åriga Malin lämnade sekreterarjobbet och satsade på sin dröm: ”De statliga grå korridorerna tar död på glädjen i livet”

Det är lätta att missa den. Dörren ned till silversmedjan ligger nedsänkt under gatunivå. Men väl inne hittar man Shiny things by Malin, ett nystartat aktiebolag som drivs av 49-åriga silversmeden Malin Ågren.

– Jag startade aktiebolaget i september förra året. Nu har jag fixat hemsidan och jag är med på mässor för att få ut namnet. Jag har redan fått beställningar och varje gång dansar jag en happy dance, berättar Malin.

2003 gick Malin sin första kurs i silversmide och flera kurser följde vid sidan av det ordinarie arbetet som sekreterare på advokatbyråer och statliga myndigheter.

– De där statliga grå korridorerna tar liksom död på glädjen i livet. Jag har alltid längtat efter den konstärliga delen, så jag har hållit på med silversmide hemma som hobby. Men så såg jag den där utbildningen och tänkte: nu eller aldrig, snart är jag för gammal!

Malin investerade 85 000 kronor i en ettårig utbildning i silversmide och smyckesdesign och i juni förra året blev hon klar. Nu handlar det om att tjäna tillbaka de pengarna. Även om Malin är nyföretagare är hon på sätt och vis ändå erfaren.

– Jag och min man har tillsammans fyra barn. Det har alltid varit så mycket och jag har drivit ”aktiebolaget” familjen Ågren med hem, barn och allt annat. Så när barnen blev stora kände jag att nu kan jag satsa. Min man hejade på mig och tyckte jag skulle säga upp mig. Han drar det ekonomiska lasset nu och låter mig leva min dröm. Så jag kör, och jag kan inte gå tillbaka till något kontor nu.

Maken är företagare i Södertälje sedan många år, men familjen har bott i Tyresö. Sedan två år är de Södertäljebor. Malin har nära till jobbet. Taket i silversmedjan utgör nämligen golv i familjen Ågrens lägenhet precis ovanför. I den 25 kvadratmeter stora lokalen har Malin allt hon behöver. Ovanför arbetsborden hänger verktygen ordningsamt på rad. Några manschettknappar och örhängen ligger framme och ett ställ med färdiga smycken står väl synligt. Nu är planen att tjäna pengar på konsthantverket.

– Allt är under uppbyggnad fortfarande. Men det här året ska jag satsa. Nu ska jag ta kontakt med folk jag känner som har butiker och frisersalonger och försöka få dem som återförsäljare. Jag vågar inte sikta högre ännu.

Det gäller också för Malin att synas i sociala medier. Hon finns på Facebook och Instagram. Den sistnämnda är viktigast. Det är där hon fått flest kontakter med kunder. Men som nystartad företagare går Malins självförtroende lite upp och ned.

– Så tror jag det blir med det här konstnärliga. När jag gör saker jag tycker om kan jag ha jättestora förväntningar inför en marknad, och så säljer jag kanske inte så mycket som jag trodde. Då tänker man att man bara gör fula saker. Men när jag blev finalist i Designtorgets designtävling växte självförtroendet!

Ringen som Malin ställde upp med är lite av hennes signum. Ringen kallar hon Spinner och idén fick Malin när hennes dotter fick diagnosen ADHD.

– Hon sitter gärna och pillar på allting och jag, som mamma, säger gärna åt henne att sluta. men psykologen sa att jag skulle låta henne pilla. Då gjorde jag den här. Om hon bär den här kan hon sitta och snurra på den och då kan hon koncentrera sig, säger Malin och visar en bred silverring med två smalare löst sittande ringar.

Det krävs mod att starta ett företag i en bransch som kan vara svår att överleva i. Hur har du tänkt?

– Man får bara bita ihop och plocka fram det där självförtroendet och tro på att det jag tycker är snyggt funkar. Jag faller inte för trender och gör det alla andra gör. Man måste vara steget före och hoppas att andra upptäcker det.

Malin jobbar på sin egen stil.

– Jag gillar att göra unisex-grejer och smycken för män. Det ska vara grova och stora smycken. Jag har gjort manschettknappar och ringar och det är faktiskt extra kul när killar köper smycken.

Det kan vara svårt att ta fullt betalt för vad smyckena faktiskt kostar att tillverka när företaget just tagit sig upp ur startgroparna. Malin har räknat ut att hon skulle behöva sälja i genomsnitt fem smycken à 700 kronor per dag för att gå runt.

– Det går upp och ned. När jag stått på marknader under december sålde jag ju mer. Vinst i december men ett lugnt januari. Sedan kommer Alla hjärtans i februari. Man kan inte räkna med en jämn inkomst.

Med ett genomsnittligt pris på 700 kronor per smycke får Malin inte betalt för all den tid hon lägger ned. Branschen rekommenderar silversmeder att lägga på 500 kronor per arbetstimme på priset. Men där är Malin inte ännu.

– Man får nästan aldrig betalt för sin arbetstid. Jag kan ju sitta en hel dag med ett halsband, det kan jag inte ta 500 kronor i timmen för.

Hur det kommer att gå med den saken får framtiden utvisa. Men redan nu har bloggare och influensers kontaktat Malin med en vilja att inleda samarbete.

Hur ser din verksamhet ut om tio år?

– Då kanske jag måste ta in någon som hjälper mig för att jag har så många beställningar. Förhoppningsvis har jag en egen smedja på Söder i Stockholm, med en butiksdel så folk kan komma förbi. Det är drömmen.