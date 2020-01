23-åriga modetalangen från Södertälje snart ute med sin andra kollektion: ”Jag försöker hålla det hemligt”

Linus Leonardsson blev klar med studierna i juni förra året och nu bor han i London, en stad som enligt Linus uppskattar nytt, ungt och kreativt mode.

– London är en bra stad att starta ett modeföretag i. Det är enklare här än i till exempel Paris där många etablerade modehus finns. Här är det mer fokus på nya talanger, säger Linus Leonardsson när LT får tag i honom på telefon.

Linus är född i Södertälje, och gick grundskolan i Turingeskolan och Lillhagaskolan i Nykvarn. Efter det flyttade familjen tillbaka till Södertälje och föräldrarna bor kvar i kommunen.

Linus har varit intresserad av kläder så länge han kan minnas.

– Jag har tyckt om kläder ända sedan jag var liten. Jag pluggade bild och konst med inriktning på mode och design på Designgymnasiet i Nacka. Redan då kände jag att jag ville jobba med det professionellt.

Efter gymnasiet hade Linus egentligen tänkt sig att gå en förberedande utbildning inför studierna på universitetsnivå. Men han sökte direkt in till den fyraåriga utbildningen vid Royal Academy of Fine Arts i Antwerpen, och han kom in. Under det sista året på skolan kunde Linus ta fram sin första kollektion som en del av masterutbildningen.

Kollektionen, som i syns i bilderna till denna artikel, blev stor och innehöll många olika hantverk. Bland annat stickat, handmålat och accessoarer som solglasögon och skor som Linus själv gjort. Det var under modeveckan i Moskva som Linus rönte en hel del uppmärksamhet kring sina alster.

– Det var mycket internationell press där, jag blev intervjuad av stora tidningar och fick fin uppmärksamhet i sociala medier, mer än jag hade kunnat föreställa mig faktiskt. Det var jättespännande.

Kollektionen är inspirerad av Stockholm och ravefester som äger rum ute i naturen, förklarar Linus. Här står kontrasterna mot varandra. Den syntetiska festen och den naturliga miljön, strålkastaren mot solnedgången och trädbarken mot skräpet på marken.

– Det är kontrasterna som binder samman kollektionen. Det är ett möte mellan klassiskt mode och futurism, säger Linus.

Hållbarhet är en viktig faktor i Linus skapande och kläderna är inte, som brukligt, uppdelade i dam respektive herr.

– Jag kallar det hållbar glamour för alla kön. Det finns redan hållbart mode på marknaden, men jag tycker att det ofta också ser väldigt hållbart ut, som om man tagit skräp och gjort nytt skräp av det. Det vill jag komma ifrån, och göra något fint.

I sin studio i Whitechapel i East End sitter just nu Linus och hans praktikant och arbetar hårt med den kommande kollektionen. Den ska presenteras den 16 februari under modeveckan i London.

– Den är som en fortsättning av den tidigare kollektionen, men den har flyttat in till staden. Jag försöker hålla det så hemligt som möjligt, men om en månad under modeveckan i London kan man se presentationen i en affär som heter 50M, eller i sociala medier.

Att som ung modedesigner ta sig fram är inte givetvis inte lätt, men Linus har en strategi. Planen är att bo kvar i London och fortsätta att lansera kollektioner två gånger per år. I samarbete med ett annat varumärke kommer Linus ut med stickade plagg till försäljning under våren. Men det Linus fokuserar på mest är att synas.

– För mig är det viktigt att ha ett eget uttryck. Om man inte har det förstår jag inte vad poängen med att göra mode är. Presentationen nu under modeveckan i London är framför allt för medieuppmärksamheten. Att nå ut med ett budskap är det viktigaste, inte att sälja så mycket som möjligt, säger han.

Att uttrycka sig och kommunicera med de kläder vi bär är något alla ägnar oss åt, menar Linus.

– Jag ser mitt arbete som en dialog med många människor samtidigt. Det är en kommunikation om hur kläder kan komma att se ut i framtiden. Om man gör okonventionella kläder kan det leda kommersiella kläder i en annan riktning. Jag vill se vad som är möjligt och hur vi kommunicerar med omvärlden. Det är ju det kläder gör.