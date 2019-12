2010-talets lag – de är decenniets bästa spelare i SSK

Det har inte varit lätt. Men i vissa fall inte särskilt svårt, heller. Vissa spelare är självskrivna. Vissa är klurigare. Som exempelvis centersidan, där det har saknats riktigt dominanta spelare. Bland backarna är det också få riktiga storstjärnor som passerat under det gångna 2010-talet, vilket gjort valet svårare. Givetvis mycket på grund av att SSK varit utanför elitserien och haft motiga säsonger under nästan hela decenniet.

Det är på målvaktssidan och på forwardssidan som SSK har haft sina stora stjärnor under de senaste tio åren.

Här är SSK:s bästa spelare under 2010-talet, uppbyggt med två målvakter, sju backar och 13 forwards. Det är spelarens prestation under tiden i SSK som räknas, vilket exempelvis gör att Björn Bjurling, Linus Klasen och Petri Pakaslahti, som bara var med en halv säsong på 2010-talet, inte kommer med. Eller för den delen spelare som inte dominerade under tiden i SSK, men slog igenom senare i någon annan klubb.

Vissa var lätta att ta med, vissa svåra att välja bort – men det här är vårt SSK-lag för 2010-talet.

Målvakter

Förstemålvakt: Julius Hudacek

Reserv: Anton Forsberg

Kommentar: Få nyförvärv har kommit in i en klubb och förändrat synen på målvakter som Julius Hudacek. Den ständigt leende slovaken var fenomenal i målet under säsongen 2011–12, grym med klubban och dessutom en entertainer med sina speciella målfiranden – som lever kvar än i klubben.

Anton Forsberg kom till klubben på lån säsongen efter – bjöd inte på samma show, men motade puckar minst lika bra.

Utanför: Sebastian Idoff, Riku Helenius, Alexander Sahlin.

Backpar

Arto Laatikainen – Mikko Kalteva

Kommentar: Hade inte Laatikainen blivit skadad, hade SSK kanske inte åkt ur elitserien 2011. Vissa påstår i alla fall det än i dag. Kalteva var en stor, trygg back som sällan gjorde misstag.

Stefan Bemström – Cam Fowler

Kommentar: Bemströms karriär var på nedåtgående under början av 2010-talet, men han var fortfarande bra och bidragande de sista åren. Fowler spelade bara 14 matcher under lockout-säsongen, och kunde nog ha dominerat mer om han hade velat, men visade ändå i perioder vilken klass han kunde hålla.

Lukas Kilström – Andreas Hjelm

Kommentar: Kilström blev snabbt en favorit hos SSK-fansen med sin uppoffrande spelstil. Hjelm hade en magisk säsong med lockout-spelarna, men får också pluspoäng för det han står för i laget nu, under sin fjärdje sejour i klubben.

Extra back: Nicklas Grossmann

Utanför: Daniel Josefsson, Jason Strudwick, Robin Press, Viktor Lööv, Jonathan Ericsson.

Kedjor

Carl Hagelin – Jonas Almtorp – Matt Read

Kommentar: Underbart är kort. De må ha varit i klubben en väldigt kort tid, men sättet Matt Read och Carl Hagelin dominerade på är något som etsat sig fast i minnet. De två är det bästa ytterforwardsparet som spelat i SSK under 2010-talet. Jonas Almtorp är förmodligen den bästa centern som spelat i klubben under 2010-talet.

Linus Videll – Joakim Eriksson – Robert Carlsson

Kommentar: Linus Vidells 43 poäng under en säsong i elitserien är det ingen spelare som matchar. Robert Carlsson får plats här för att kunna hålla ihop två andra radarpar längre ner på listan. "Robban" hade passerat sin karriärtopp efter sekelakiftet, men hade några bra år kvar. Joakim Eriksson stod för 28 poäng under sin enda säsong med SSK under decenniet.

William Nylander – Fredric Andersson – David Pastrnak

Kommentar: I dag är de superstjärnor i NHL. Resan dit gick genom SSK i hockeyallsvenskan, där de lekte skjortan av motståndarna under säsongen 2013–14. Fredric Andersson hade några bra säsonger i både elitserien och hockeyallsvenskan i början av decenniet.

Nikolai Meyer – Fredric Weigel – Sebastian Dyk

Kommentar: "Wagge" var med och tog SSK upp till hockeyallsvenskan, och stannade sedan i två säsonger. Han fick aldrig vara center mellan Meyer och Dyk, men det hade säkerligen blivit sevärt. Två spelare som var fullkomligt ostoppbara förra säsongen och gjorde 118 poäng tillsammans.

Extra forward: Mattias Carlsson.

Centrar utanför: Michael Nylander, Ziga Jeglic, Julian Jakobsen, Tony Lagerström.

Forwards utanför: Anton Holm, Damien Fleury, Yanick Lehoux, Ryan Lasch, Christopher Bengtsson.