19-åringen döms för sprängningen mot kyrkans festlokal – domstolen om bevisningen: ”Oerhörd styrka”

Åklagarens tekniska bevisning vägde över i tingsrättens bedömning mot 19-åringen som åtalats för allmänfarlig ödeläggelse. Detta trots att 19-åringen kallat ett vittne som försökte ge honom alibi för natten.

Men tingsrätten konstaterar att – trots detta vittnesmål – talar bevisningen mot 19-åringen med ”en oerhörd styrka” för hans skuld.

Det var kring klockan 02:40 natten mot den 14 juni 2019 som entrén sprängdes till S:t Afrems utarrenderade festlokal på Klockarvägen i Geneta. Övervakningskamerorna fångar gärningsmannen – iklädd mörka kläder och balaklava (rånarluva) – som apterar sprängladdningen på dörren för att sedn ta sig runt hörnet, där ett bilbatteri senare hittas, och utlösa bomben med en elektrisk impuls.

Övertygande teknisk bevisning

Kvar på marken när polisen kom, fanns en kabelhärva som varit fäst mellan batteriet och sprängladdningen. Den hade fästs med fyra tejpbitar som kom från den silvertejprulle som hittades i en plastpåse invid bilbatteriet runt hörnet på byggnaden. Analyser vid NFC har säkrat 19-åringens dna på silvertejprullen i påsen, just där bitarna slitits loss och sen använts för att montera sprängladdningen.

Dna-analysens säkerhetsgrad är den starkaste 4+.

”Därför kan det hållas för visst att NN (19-åringen) haft befattning med tejprullen från vilket tejp har använts vid tillfället”, skriver domstolen i domen.

”Mycket besvärande”

Vidare anser tingsrätten att det är ”mycket besvärande” att en kabeltång hittats hemma hos 19-åringen och hans föräldrar i Ronna – en tång som använts för att klippa av kablar som fanns på brottsplatsen.

Gärningsmannen på övervakningsfilmen överensstämmer dessutom med 19-åringens kroppsform och längd, slår rätten fast – ”... också besvärande ...”, skriver tingsrätten.

Under rättegången för et par veckor sen, argumenterade 19-åringens försvarare David Hall för att gärningen borde rubriceras som grov skadegörelse och inte allmänfarlig ödeläggelse. han menade att gärningsmannen – vem det nu än var – hade haft uppsikt under nästan hela förloppet sånär som på 30 sekunder ungefär när han gick bakom hörnet.

Döms för allmänfarlig ödeläggelse

Åklagaren Karin Borg menade tvärtom att gärningsmannen skulle dömas till det allvarligare brottet allmänfarlig ödeläggelse med motiveringen att han inte kunde se om någon okänd person närmade sig detonationsplatsen när han befann sig bakom hörnet.

Tingsrätten har gått på åklagarens linje. 19-åringen döms till fängelse i ett år och åtta månader. Han döms även att betala 228 700 kronor i skadestånd till Dina försäkringar samt 484 620 kronor i skadestånd till cateringfirmans ägare.

Polisen: ”Ingår i Södertäljenätverket”

Han förekommer under elva tidigare avsnitt i belastningsregistret och räknas, enligt polisen, till den kriminella gruppering som går under namnet Södertäljenätverket. Enligt polisen gör även det vittne det som 19-åringen kallade till rättegången. Tingsrätten har inte fäst någon vikt vid vittnets utsaga och ifrågasätter inte att de befann sig i samma bil i Ronna någon timme efter dådet då de stoppades av polis för en kontroll på Robert Anbergs väg i Ronna.

