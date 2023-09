Under dessa år har vi kunnat se många goda effekter för barn, unga och vuxna i projekt och aktiviteter där Grafikens hus varit en viktig aktör.

Just nu är frågan om Grafikens hus vara eller icke vara i Södertälje kommun brinnande aktuell. Hur ser framtiden i Södertälje ut för denna nationella kulturinstitution som under åtta år har haft basen för sin verksamhet här i vår kommun? Under dessa år har vi kunnat se många goda effekter för barn, unga och vuxna i projekt och aktiviteter där Grafikens hus varit en viktig aktör.

Frågan handlar både om stödet för den verksamhet de utför och hyran för en verklig fysisk etablering i Södertälje. Hyresfrågan handlar som bekant om att Grafikens hus vill ha sin verksamhet i det renoverade gamla Gjuteriet. En byggnad som Telgekoncernen på sin hemsida bland annat beskriver så här:

”Södertälje har en stark industrihistoria. Tillsammans med byggnaden där Tom Tits experiment ligger i dag symboliserar Gjuteriet denna stolta historia av industri, framtidstro”. Och vidare: Den industriella karaktären i byggnaden Gjuteriet måste bevaras för att den historiska industrimiljön ska vara kvar på platsen”.

Mycket tid, arbete och pengar har på olika sätt lagts i samarbeten, relationer, kunskap, maskiner, material, visioner, idéer och förstås i renoveringen av gamla Gjuteriet. Vad jag kan utläsa från media är att allt detta är på väg att avslutas utan någon djupare analys. Jag instämmer helt i Staffan Jonssons inlägg här i LT om att hanteringen av Grafikens hus är svår att förstå.