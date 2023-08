Anmälningarna till Diskrimineringsombudsmannen (DO) om diskriminering inom utbildningsområdet ökar. Vi kan i anmälningar se att elever dagligen utsätts för olika former av kränkningar – till exempel att elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inte får det stöd de behöver.

Som förälder eller vårdnadshavare har du rätt att ställa krav på skolan att följa gällande lagstiftning. Om skolan, eller dess huvudman, ändå inte agerar kan diskrimineringen anmälas till DO. DO har utökat antalet utredningar som inleds i syfte att verka för att fler som utsätts för diskriminering ska få upprättelse. Just nu genomför DO också insatser för att öka kunskapen om vilka rättigheter man som elev har och var man kan vända sig om man utsätts.