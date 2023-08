I början av juni, några månader innan mitt telefonabonnemang gick ut, fick jag via sms ett erbjudande om att i stället för att köpa en ny telefon slippa en månadsavgift.

Jag kontaktade då Telia och fick veta att jag tydligen ”klickat fel” i den uppsjö av länkar som dök upp i sms:et. I stället för betalfri månad lade man på ytterligare ett abonnemang för C-More och Netflix på min sons abonnemang (han bor hos mig). Telia menar att jag har mig själv att skylla och ska betala ytterligare 500 kronor per månad i 24 månader för något jag inte behöver.

Jag fick ingen bekräftelse via sms eller vanlig post (meddelas endast via ”mina sidor”), utan för sent (när räkningen anlänt) upptäcker man sitt misstag och de två ångerveckorna har gått ut.

Skrämmande