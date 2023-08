I Södertälje och flera andra svenska städer är det tydligt hur allt fler unga dras in i det organiserade våldet. Trenden har länge varit att gängkriminaliteten kryper lägre ned i åldrarna. När polisen under 2021 kartlade hur många som är gängkriminella uppgavs närmare 15 procent vara ungdomar under 18 år.