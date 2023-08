Under tonåren höll Allis Matei på med teater via Södertälje teateramatörer (STA) och senare även en kort tid i Oktoberteatern. I högstadiet valde hon Rosenborgskolans musikklasser. Men det var ändå konsten som lockade mest och under hela sin barndom och tonårstid, tog Allis konstlektioner på Södertäljes kulturskola.