Det är förstås ovälkommet för Sverigedemokraterna och för många andra (liberala partiet numer) som önskar få till ett stopp för all denna invandring, ”massinvandring” i SD:s terminologi. Och visst, det var ju det förra seklet. Det som utspelades runt år 2015 vill man verkligen inte vara med om en gång till. Just därför vill man stänga ingångsdörren till Sverige riktigt rejält. På byråkratmanér genom att ständigt krångla till och ständigt försvåra.

Idag har vi dock det riktigt problematiskt inom flera branscher där arbetsgivare jagar kompetent arbetskraft. För det finns faktiskt inte arbetskraft nog. Vi är alldeles för få. Plus att bildningen som varit högt värderad har hamnat rejält på sniskan. För få utbildas. De som idag är i den gyllene åldern (30–35 år) är något mer än 150 000 medborgare per årskull. Inom kort faller detta rejält ner till 120 000 invånare. Därmed skapas stora luckor i bemanningen. Sammanvägt med att dagens 40-talister gått i pension så står det med stora neonbokstäver att det kommer saknas oerhört mycket folk. Och med rätt form av kompetens och därtill med den mognad som behövs. Just därför behövs fortsatt hög invandring om inte landet skall sjunka ytterligare. Tvärtemot ropen på total stopp.