Både Coronakommisionen och Folkhälsomyndigheten har pekat ut just detta som viktiga förbättringar. Även Sjukhusläkarna har under lång tid påtalat att medicinskt ledningsansvariga läkare är helt nödvändiga för att skapa trygghet i kommunal vård, i och med att en så stor del av hälso- och sjukvården nu ligger under kommunernas ansvar.

Nu sätts arbetet igång för att göra detta möjligt. Sveriges liberala, borgerliga regering har satt spaden i backen för starkare äldreomsorg och kommunal vård. Alla ska enkelt kunna komma i kontakt med en läkare. Steg för steg ska tryggheten öka för var och en som behöver stöd.

Givetvis behövs mer. Enbart läkarskrået är inte ett Alexanderhugg som ensamt löser alla utmaningar. Det är också viktigt att den som behöver hemtjänst får möta samma ansikten i sitt hem, alla med undersköterskeutbildning. Liberalerna vill dessutom att äldreomsorgen ska stärkas inom rehabilitering. Sammantaget skapar allt detta en trygghet och säkerhet för individen, samtidigt som resurser används klokare.

Alla ska känna trygghet i sin vardag. Kunskaperna och kvaliteten ska höjas i den kommunala hälso- och sjukvården. Det ska bli enklare att träffa en läkare och fler läkare ska också tillfrågas inför strategiska kommunbeslut som påverkar sköra människor. På detta gick Liberalerna till val förra hösten, och steg för steg ska våra löften infrias. Skyddsnätet ska vara det bästa vi kan väva. Vi nöjer oss inte med mindre.