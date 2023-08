För inte så värst länge sedan var Sverige fortfarande en absolut fridfull plats. I nuläget är det ju nära nog tvärtom. Tv-serien Hammarkullen (Svt, 1997) förutspådde vad som möjligen kunde komma att hända inom en snar framtid. Vilket även har skett numer. Vi lyssnade inte. Tills det brakade loss, och plötsligt var vi i Sverige värst i hela Europa på såväl skjutningar, sprängningar och polismakten gick direkt ner på knäna. Dåvarande statsministern sade närmast förvånat att vi såg det ju inte ens komma. Trots att signalerna fanns där att hämta in. Vi blev unisont överraskade. I Danmark säger flera att det är dags att stänga bron mot Sverige. Så pass illa är det.

Polisen lyckades till slut få ordning på det värsta kriminella buset (dock först i år) men då infaller något som ingen heller hade räknat med. Tillströmningen av purunga killar till gängen blev explosionsartad. De som ändå inte känner någon samhörighet med samhället kunde snabbt göra en helt ny så kallad karriär inom den kriminella samhörigheten istället. För det kan de, bilda lag, skapa kamratskap. Åtminstone för ett tag. Denna rekorderliga tillströmning kunde ingen ens ana. Men nu är vi ändå just där. Och det är numera även unga svenskar med i gängen. Spänningen, våldet, få en plats i gängen, bli något, pengarna, allt detta driver de unga herrarna. Och deras samhörighet med vanliga normer är av klen karaktär.

Och med flera hundra kriminella gängtoppar inlåsta i nuläget kom nästa obehagliga överraskning, trots att sakkunskapen om detta borde ju vara given från början. Men inte alls. Anstalterna kommer inte räcka till. Det behövs 17 nya fångvårdsanstalter redan nu. Hur lång tid tror ni det tar när de inte ens är mer än möjligen projekterade idag? Och utifrån den idag framgångsrika polis satsningen visavi gängens kriminella toppar så blir andra beskedligare brott numera inte ens utredda. Ett helst svidande missgrepp, skapar oerhörd frustration bland vanligt folk. Och vi ser även ett nytt beteendemönster från de kriminella kretsarna då det är betydligt enklare att tränga in flera stycken gängkriminella, påtända och adrenalinstinna dundra in hos rika människor och råna dem i hemmen. Samhället är ju alltid steget efter dessvärre. Budskapen från gängmiljön är ju egentligen solklara men vi lyssnar så uselt genomgående hela tiden.

Anders Hammarlind

fri skribent och författare