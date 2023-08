Klubben som det hela utspelade sig i var inget speciellt, tvärtom var stället sjaskig, smutsig och drevs av maffian. Att medlemmar av hbtq-rörelsen befann sig på just denna bar var inte en slump, utan en följd av marginalisering av hbtq-personer. Att Stockholm Pride nu består av stora fester i parker, framträdanden av stora artister och en folkfest till parad där politiska partier, företag och offentliga aktörer deltar är ljusår ifrån dess föregångare i New York. Det är självklart positivt och visar hur långt samhället har kommit. Hbtq-personer är inte längre hänvisade till samhällets ytterkanter, utan kan fritt leva sitt liv i det öppna.

“They walked so we could run” är ett budskap som ofta syns under prideveckan. Men vi måste ha klart för oss att långt ifrån alla hbtq-personer i Sverige kan leva sitt liv fullt ut idag. Folkfesten som Pride Stockholm numera blivit är helt fantastiskt och behövs fortsatt, men kampen och den hbtq-vänliga politiken som behövs får inte glömmas bort i folkvimlet av festande.

Olivia Karlsson

gästtyckare